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رقم الخبر: 193535 تاريخ النشر: أيار 14, 2017 الوقت: 12:11 الاقسام: رياضة  
سیدة ایرانیة تفوز بالذهبية في مسابقات الرمایة للسيدات
ضمن دورة العاب التضامن الاسلامي في باكو

سیدة ایرانیة تفوز بالذهبية في مسابقات الرمایة للسيدات

حازت الریاضیة الایرانیة 'نرجس امام قلي نجاد' بالمیدالیة الذهبیة في مسابقات الرمایة بالبندقیة الهوائیة للسيدات والتي اقیمت ضمن العاب التضامن الاسلامي لدورتها الرابعة في العاصمة الاذربیجانیة باكو.

ونافست 3 سیدات ایرانیات وهن 'نجمة خدمتي' و'الهة احمدي' و'نرجس امام قلي نجاد' نظیراتهن في الدور النهائي لمسابقات الرمایة بالبندقیة الهوائیة عن مسافة 10 امتار، والتي فازت فيها الاخیرة في لقب البطولة لتكون المیدالیة الذهبیة الاولى التي تحوز علیها القافلة الایرانیة المشاركة في هذه الالعاب.

وبدأت الدورة الرابعة من ألعاب التضامن الاسلامي في العاصمة الاذربیجانیة منذ الجمعة 10 ایار / مایو وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه، وتشارك فیها 54 دولة.

وتضم القافلة الایرانیة المشاركة في هذه الالعاب 128ریاضیا (127 رجلا و31 سیدة) وتتنوع على 20 فرعا في مختلف المجالات الریاضیة.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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