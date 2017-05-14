حازت الریاضیة الایرانیة 'نرجس امام قلي نجاد' بالمیدالیة الذهبیة في مسابقات الرمایة بالبندقیة الهوائیة للسيدات والتي اقیمت ضمن العاب التضامن الاسلامي لدورتها الرابعة في العاصمة الاذربیجانیة باكو.

ضمن دورة العاب التضامن الاسلامي في باكو

ونافست 3 سیدات ایرانیات وهن 'نجمة خدمتي' و'الهة احمدي' و'نرجس امام قلي نجاد' نظیراتهن في الدور النهائي لمسابقات الرمایة بالبندقیة الهوائیة عن مسافة 10 امتار، والتي فازت فيها الاخیرة في لقب البطولة لتكون المیدالیة الذهبیة الاولى التي تحوز علیها القافلة الایرانیة المشاركة في هذه الالعاب.

وبدأت الدورة الرابعة من ألعاب التضامن الاسلامي في العاصمة الاذربیجانیة منذ الجمعة 10 ایار / مایو وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه، وتشارك فیها 54 دولة.

وتضم القافلة الایرانیة المشاركة في هذه الالعاب 128ریاضیا (127 رجلا و31 سیدة) وتتنوع على 20 فرعا في مختلف المجالات الریاضیة.