|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 193534
|تاريخ النشر: أيار 14, 2017
|الوقت: 12:10
|الاقسام: رياضة
|
ايران تحصد 8 ميداليات باليوم الاول من دورة التضامن الاسلامي + صور
حصدت بعثة ايران المشاركة بالنسخة الرابعة من دورة ألعاب التضامن الاسلامي 2017 المقامة في باكو، 8 ميداليات في منافسات اليوم الاول السبت.
واشتملت ميداليات بعثة ايران على ذهبيتين وفضيتين و 4 برونزيات وحلّت خامسا بالترتيب في اليوم الاول.
وتصدرت آذربايجان الترتيب بـ 10 ميداليات ذهبية و9 فضيات و3 برونزيات بمجموع 22 ميدالية.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر