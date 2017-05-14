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رقم الخبر: 193534 تاريخ النشر: أيار 14, 2017 الوقت: 12:10 الاقسام: رياضة  
ايران تحصد 8 ميداليات باليوم الاول من دورة التضامن الاسلامي + صور

ايران تحصد 8 ميداليات باليوم الاول من دورة التضامن الاسلامي + صور

حصدت بعثة ايران المشاركة بالنسخة الرابعة من دورة ألعاب التضامن الاسلامي 2017 المقامة في باكو، 8 ميداليات في منافسات اليوم الاول السبت.

واشتملت ميداليات بعثة ايران على ذهبيتين وفضيتين و 4 برونزيات وحلّت خامسا بالترتيب في اليوم الاول.

وتصدرت آذربايجان الترتيب بـ 10 ميداليات ذهبية و9 فضيات و3 برونزيات بمجموع 22 ميدالية.

دورة التضامن الاسلامي دورة التضامن الاسلامي
دورة التضامن الاسلامي دورة التضامن الاسلامي
دورة التضامن الاسلامي دورة التضامن الاسلامي
دورة التضامن الاسلامي دورة التضامن الاسلامي
دورة التضامن الاسلامي دورة التضامن الاسلامي
 
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مصدر الخبر: الوفاق/فارس
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