ايران تحصد 8 ميداليات باليوم الاول من دورة التضامن الاسلامي + صور حصدت بعثة ايران المشاركة بالنسخة الرابعة من دورة ألعاب التضامن الاسلامي 2017 المقامة في باكو، 8 ميداليات في منافسات اليوم الاول السبت.