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|رقم الخبر: 193533
|تاريخ النشر: أيار 14, 2017
|الوقت: 12:12
|الاقسام: رياضة
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فضية و3 برونزيات .. حصيلة ايران في اليوم الاول لبطولة آسيا بالمصارعة الحرة
احرز المصارعون الايرانيون ميدالية فضية واحدة و3 ميداليات برونزية في اليوم الاول لبطولة آسيا بالمصارعة الحرة الجارية في الهند.
ففي وزن 97 كغم خسر حسين شهبازي 6-4 في النزال النهائي امام منافسه الاوزبكي ماكومد ابراكيم اوف الحائز على الميدالية البرونزية في دورة ريو الاولمبية.
وفي وزن 74 كغم حصل بهمن تيموري على الميدالية البرونزية بفوزه على الياباني سوباسا آسائي 10-0 .
وفي وزن 57 كغم حصل رضا اطري على الميدالية البرونزية ايضا بفوزه على الكوري الجنوبي كيم سانغ غون 5-4 .
وفي وزن 65 كغم تقلد ميثم نصيري الميدالية البرونزية كذلك بفوزه على الكوري الشمالي كوك غوانغ كيم 7-2 .
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