فضية و3 برونزيات .. حصيلة ايران في اليوم الاول لبطولة آسيا بالمصارعة الحرة احرز المصارعون الايرانيون ميدالية فضية واحدة و3 ميداليات برونزية في اليوم الاول لبطولة آسيا بالمصارعة الحرة الجارية في الهند.