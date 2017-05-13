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رقم الخبر: 193532 تاريخ النشر: أيار 13, 2017 الوقت: 20:37 الاقسام: محليات  
مسؤول برلماني كوبي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع ايران

مسؤول برلماني كوبي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع ايران

اكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكوبية الايرانية بدرو فيكتور سيمون رودريغز، ضرورة تطوير التعاون البرلماني بين طهران وهافانا.
جاء ذلك خلال لقاء المسؤول البرلماني الكوبي مع السفير الايراني في هافانا كامبيز شيخ حسني، حيث جري البحث حول تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين.
واشار رودريغز الى زيارته التي قام بها الى ايران، داعيا الى تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين ومن ضمن ذلك في اطار مجموعات الصداقة البرلمانية في البلدين.
من جانبه قال السفير الايراني، خلال اللقاء، ان العلاقات السياسية والتعاون الدولي بين البلدين الان في مستوى جيد.
واوضح انه وبعد الاتفاق النووي وازالة الحظر الظالم عن ايران والاتفاقات الحاصلة خلال زيارة الرئيس الايراني ووزير الخارجية الى كوبا وعقد الاجتماع الثاني عشر للجنة للتعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين والذي تم خلاله توقيع 12 وثيقة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فاننا نسعي لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية الى مستوى العلاقات السياسية حيث ان برلماني البلدين يحظيان بمكانة رفيعة في هذا المجال.
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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