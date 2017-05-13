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رقم الخبر: 193531 تاريخ النشر: أيار 13, 2017 الوقت: 20:33 الاقسام: محليات  
ممثل ولي الفقيه: قوات الحرس الثوري لن تتدخل في الانتخابات
مؤكداً على أنها تأخذ على عاتقها مهمة الحفاظ أمنها

ممثل ولي الفقيه: قوات الحرس الثوري لن تتدخل في الانتخابات

صرح ممثل قائد الثورة الإسلامية في الحرس الثوري الشيخ علي سعيدي إن الحرس الثوري لم يتعد ابداً مبادئه الثورية ولم ولن يتدخل في الانتخابات ابداً.
وأكد ممثل قائد الثورة الإسلامية في الحرس الثوري الشيخ علي سعيدي خلال تصريح إعلامي أهمية اقامة الانتخابات بهدوء دون توتر، منوهاً إلى إن الحرس الثوري أخذ على عاتقه مهمة أمن الانتخابات وسينجزها بأفضل شكل ممكن كما هي العادة.
وأشار الشيخ سعيدي إلى توصيات قائد الثورة الاسلامية آية اله العظمى السيد علي الخامنئي بضرورة اجراء انتخابات واسعة بهمة عالية، مؤكداً إن إجراء انتخابات عظيمة يدعم النظام في ايران ويرفع معيار المقبولية ويعمق خطى تطوير النظام مستقبلاً.
ونوه ممثل قائد الثورة الإسلامية في الحرس الثوري إلى إن الإعلام المعادي يسعى إلى نشر أخبار مسيئة تروج إلى إن الحرس الثوري يتدخل في الانتخابات.
وأضاف حجة الاسلام سعيدي إن الحرس الثوري يناصر القيم والمبادئ وسيشارك في الانتخابات وفق هذه المعايير وهذا لا يعني التدخل في الانتخابات بل هو إجراء سليم في اطار القواعد والموازين. 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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