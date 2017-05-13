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رقم الخبر: 193530 تاريخ النشر: أيار 13, 2017 الوقت: 20:31 الاقسام: محليات  
لاريجاني يهنئ اسماعيل هنية لانتخابه رئيسا لحماس

لاريجاني يهنئ اسماعيل هنية لانتخابه رئيسا لحماس

بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني برقية الى اسماعيل هنية الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية في فلسطين (حماس)، مهنئا لمناسبة انتخابه لهذا المنصب، ومؤكدا استمرار دعم مجلس الشورى الاسلامي لمقاومة الشعب الفلسطيني.
وفي رسالة التهنئة، عبر لاريجاني عن ارتياحه لانتخاب السيد هنية رئيسا جديدا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية في فلسطين (حماس)، وأكد على مبادئ الامة الاسلامية في تحرير فلسطين من براثن الكيان الصهيوني، وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وضعت دعم نضال الشعب الفلسطيني في سلم اولوياتها منذ انتصار الثورة الاسلامية .
واشار لاريجاني الى ان مجلس الشورى الاسلامي، يقف الى جانب نضال الشعب الفلسطيني لتحرير القدس الشريف وذلك من خلال متابعة قانون حماية الشعب الفلسطيني .
وفي ختام الرسالة تمنى رئيس مجلس الشورى الاسلامي من الباري تعالى موفور الصحة والمزيد من النجاحات المستمرة لاسماعيل هنية والتقدم والازدهار للشعب الفلسطيني .
وفي 6 مايو/ أيار 2017 أصبح هنية رئيساً للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بعدما اختاره أعضاء مجلس الشورى العام في انتخابات أجريت في العاصمة القطرية الدوحة وفي غزة في وقت متزامن.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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