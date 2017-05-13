انتاج العلم في ايران، سجل المعدل الأعلى له في عام 2016 بنسبة 70 بالمائة مقارنة لعام 2015 .

وافاد الموقع التوثيقي لعلوم العالم الاسلامي (ISC) ان المشرف على الموقع محمد جواد دهقاني استند على أحدث معلومات لموقع المؤشر الاساسي للعلم (ESI-ISI) وقال ان انتاج العلم في ايران كان 55 مقالة علمية في 2007، وهبط الى 46 و48 في العامين 2008 و2009، لكنه بدأ بالارتفاع وبلغ 83 مقالة في عام 2010.

وصرح دهقاني بان عدد المقالات العلمية المهمة كانت 55 في 2007، وهذا الرقم هبط الى 46 مقالة في 2008، فيما بدأ بالارتفاع وبلغ 134 و163 في 2013 و2014. واوضح بان عدد المقالات العلمية بلغت 216 مقالة في 2015، وارتفعت الى 368 مقالة في 2016.

وصرح دهقاني بان حصة قطاع الهندسة من مجموع انتاج العلم، بلغت نحو 4 بالمائة و3 بالمائة لقطاع الرياضيات .