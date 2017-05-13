  • السبت ١٦ شعبان ١٤٣٨
  • السبت , مايو 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193528 تاريخ النشر: أيار 13, 2017 الوقت: 20:24 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
مساعد الخارجية: جامعات البلاد قادرة على اجتذاب 200 ألف طالب جامعي أجنبي

مساعد الخارجية: جامعات البلاد قادرة على اجتذاب 200 ألف طالب جامعي أجنبي

اعلن مساعد الخارجية الايرانية للشؤون البرلمانية والقنصلية حسن قشقاوي بان الامكانية متوفرة لاجتذاب 200 الف طالب جامعي اجنبي في الجامعات الايرانية.
وفي كلمة له خلال مراسم اجريت مساء الخميس لتخريج دفعة من الطلبة الجامعيين من جامعة برديس الدولية في جزيرة كيش جنوب ايران قال قشقاوي، ان هنالك الان نحو 30 الف طالب جامعي اجنبي في الجامعات الايرانية والامكانية متاحة لرفع الرقم الى نحو 200 الف في ضوء الطاقات الجيدة المتوفرة في مراكز التعليم العالي في البلاد.
واضاف، ان الامل قائم في ظل الاجواء الايجابية المتوفرة بعد المفاوضات النووية والاتفاق النووي بان يرتفع عدد الطلبة الجامعيين ذوي الزمالات الدراسية والاجانب الراغبين في التحصيل العلمي في الجامعات الايرانية الى 10 اضعاف ما هو عليه الان او حتى اكثر منه.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0678 sec