وفي كلمة له خلال مراسم اجريت مساء الخميس لتخريج دفعة من الطلبة الجامعيين من جامعة برديس الدولية في جزيرة كيش جنوب ايران قال قشقاوي، ان هنالك الان نحو 30 الف طالب جامعي اجنبي في الجامعات الايرانية والامكانية متاحة لرفع الرقم الى نحو 200 الف في ضوء الطاقات الجيدة المتوفرة في مراكز التعليم العالي في البلاد.

واضاف، ان الامل قائم في ظل الاجواء الايجابية المتوفرة بعد المفاوضات النووية والاتفاق النووي بان يرتفع عدد الطلبة الجامعيين ذوي الزمالات الدراسية والاجانب الراغبين في التحصيل العلمي في الجامعات الايرانية الى 10 اضعاف ما هو عليه الان او حتى اكثر منه.