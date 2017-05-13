دعت سفيرة ايران لدى ماليزيا مرضية افخم، الشعب الايراني الى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة موكدة انها ستسهم في ارتقاء مكانة ايران على الصعيدين الاقليمي والدولي وتسجيل صورة ايجابية عن البلاد.

وفي مراسم اقيمت احتفالا بليلة النصف من الشعبان، وصفت افخم الانتخابات بانها من اهم المؤشرات التي تكشف عن مدى التنمية السياسية في دول العالم واضافت ان ايران استمدت قدرتها طوال العقود الاربع الماضية من مشاركة الشعب الواسعة في مختلف المناسبات الثورية بما فيها الانتخابات.

واعربت عن املها بان يسجل الشعب الايراني ملحمة اخرى في هذه الدورة من الانتخابات. وقالت ان حجم المشاركة في الانتخابات، يبين مدى قوة الحكومة في ارتكازها على اصوات الشعب.

وتابعت قائلة ان نسبة مشاركة الشعب الايراني في الانتخابات الرئاسية السابقة تراوحت بين 50.66 في المئة و 80 بالمئة معتبرة ذلك بأنه مستوى عال.

* صنادق الإقتراع ستوضع في ثلاث مدن ماليزية

وفي سياق ذاته، أعلنت افخم، عن توزيع ستة صناديق اقتراع في ثلاث مدن ماليزية لمشاركة الايرانيين المقيمين هناك في الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة.