اكد نائب قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد اسكندر مؤمني بان الاعداء يسعون لاثارة الفتنة والاضطرابات الا انهم لا يمكنهم تنفيذ مخططاتهم والوقوف امام الشعب.

وفي كلمة له القاها خلال الملتقى العام لمقر ظفر الخاص بقادة الوحدات الخاصة التابعة لقوى الامن الداخلي في انحاء البلاد، قال العميد اسكندري، ان المناوئين والمنافقين واعداء النظام قد شحذوا اسنانهم لاثارة الاضطرابات والفتنة والتمرد حيث ان طبيعتهم مكشوفة تماما لشعبنا العزيز وهم لا يمكنهم الوقوف امام هذا الشعب واثارة الفتنة.

واضاف، ان الاعداء ينتظرون وقوع حادث ما من قبل عناصر داخلية لاستغلالها الى اقصى حد ممكن وضرب اساس الاسلام وهو ما شهدناه في فتنة العام 2009 (الفتنة التي تلت الانتخابات الرئاسية قبل الماضية) لذا ينبغي علينا اتخاذ اقصى درحات الحيطة والحذر للحيلولة دون ذلك.

وقال، انه ينبغي علينا العمل بحيث تقام الانتخابات المرتقبة في منتهى الامن والنزاهة الكاملة كي لا تصبح هنالك اي ذريعة بيد الاعداء والمناوئين.

واشار الى خصائص الوحدات الخاصة قائلا، ان الوحدات الخاصة هي الاكثر حرفية وسرعة وفاعلية على مستوى قوى الامن الداخلي حيث ان هذه الميزات الثلاث تعتبر الأكثر تأثيرا في مواجهة المخلين بالامن والنظام.