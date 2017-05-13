ناقش كل من «حبيب فياض» الكاتب في الشؤون الايرانية و «سامي نادر» المحلل السياسي و «فارس بويز» وزير الخارجية اللبناني الاسبق في حديث مع ارنا انجازات حكومة الرئيس حسن روحاني في الداخل و الخارج.

وتعتبر السنوات الاربع الماضية من السنوات المفصلية في تاريخ الجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد شهدت سلسلة تطورات مؤثرة وفاعلة من توقيع الاتفاق النووي بين طهران والدول الغربية الست الى وصول ظاهرة داعش الى ذروتها باعلانها دولة في الموصل ما اعتبر تهديدا للامن القومي الايراني وصولا الى التصعيد المستمر في العراق وسوريا واليمن. اضافة الى وصول دونالد ترامب الى سدة الرئاسة في واشنطن واعتماده سياسة اكثر عدائية من سلفه ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية .

وقد تطلبت هذه التطورات ادارة دقيقة وحساسة من مواقع القرار الايراني وبالاخص المستوى الرئاسي الذي قدم بحسب المراقبين والمحللين اداء يتناسب ومستوى التحديات .

الكاتب والمتخصص بالشأن الايراني حبيب فياض يشير الى ثلاثة انجازات اساسية للرئيس روحاني خلال السنوات الاربع الماضية :

اولا : نجح الرئيس روحاني في خلق بيئة من الاستقرار السياسي في الداخل الايراني تمت ترجمته بخفض حدة المنافسة بين التيارات السياسية الايرانية. ويرى فياض ان شخصية الرئيس روحاني الوسطية المعتدلة استطاعت ان تشكل محط التقاء بين التيارات المختلفة وارساء استقرار داخلي قائم على التفاهم والتكامل بين مختلف مكونات الشعب الايراني.

اما الانجاز الثاني فهو ان حكومة الرئيس روحاني كانت اداة ناجحة في تطبيق مفهوم الاقتصاد المقاوم الذي اكد عليه الامام الخامنئي . ويلفت فياض الى ان تحديد الانجازات الاقتصادية يجب ان يتم بالقياس الى حجم الضغوط التي تتعرض لها الجمهورية الاسلامية الايرانية والحصار المطبق الذي تعرضت له والعقوبات التي فرضت عليها ويمكن ان نقول بحسب فياض ان هذه الحكومة عملت بجد واصرار على التنمية ومعالجة البني التحتية على طريق الاكتفاء الذاتي اضافة الى الاستمرار في عملية الاعمار في مختلف المدن والمناطق الايرانية .

اما الانجاز الثالث فهو خارجي ويتمثل بالاتفاق النووي بين طهران والدول الغربية الست .يعتبر فياض ان هذا الحدث يسجل في خانة المصلحة الايرانية فهو يحفظ حق ايران في الطاقة النووية كما انه ساهم باسترجاع اموالها المصادرة .

ويستنتج فياض ان الجهود التي بذلتها حكومة الرئيس روحاني استطاعت ان تشكل خطوة مهمة على طريق ايصال الثورة الاسلامية الايرانية الى اهدافها وان تحول الكثير من شعارات الثورة التي اكد عليها الامام الخامنئي الى افعال . يتحدث فياض عن تحويل الشعارات الى برامج عملية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وعلميا .ويتوقف فياض عند وقوف طهران في عهد الرئيس روحاني بحزم الى جانب حلفائها في المنطقة كما ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سجلت حضورا اساسيا وحاسما لناحية مواجهة تمدد للمشروع الاميركي وكذلك تمدد المشروع التكفيري .

بدوره يؤكد الباحث بالشؤون الاستراتيجية سامي نادر ان الابرز في عهد الرئيس روحاني هو الانجاز النووي الذي شكل نمطاً جديداً في السياسة الخارجية الايرانية منذ انتصار الثورة وقد كان لهذا الانجاز صدى ايجابي. ويرى نادر ان الثنائي روحاني - ظريف احسنا ادارة ملف المفاوضات ما اكسبه احترام الكثيرين على المستوى الدولي ويؤكد نادر ان الاوساط الاوروبية لا تزال متمسكة بالاتفاق ومصرة على علاقة جديدة مع ايران . يتحدث نادر ايضا عن ما اسماه فتح حكومة روحاني للجسور مع العالم العربي وتبنيها للخطاب المعتدل تجاه المحيط العربي.

لا يكتفي نادر بالحديث عن انجازات على مستوى السياسة الخارجية ويشير الى تحول على المستوى الاقتصادي الذي وصلت نسبة التضخم فيه عشية وصول الرئيس روحاني الى الحكم لحدود ال40% وهو استطاع ان يضع الاقتصاد الايراني على سكة الانتعاش على الرغم من الظروف الاقليمية الحساسة والخطيرة .

اما وزير الخارجية اللبناني الاسبق فارس بويز فيرفض في حديثه لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الخوض في القضايا الداخلية الايرانية التي يعتبرها شأنا ايرانيا داخليا الا انه يسجل قدرة ايران خلال السنوات الاربعة الماضية على انهاء ذريعة امتلاك ايران للسلاح النووي . ويؤكد ان الرئيس روحاني وحكومته ادارا ملف الاتفاق النووي بحكمة وذكاء كبيرين.

ويرى بويز ان الدولة الايرانية هي دولة بكل ما للكلمة من معنى واصبحت تمتلك منهجية ثابتة لتحديد وحماية مصالحها وهي اثبتت ذكاء في التعاطي مع العالم الخارجي .