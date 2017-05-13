* روحاني: آمل ان تنتهي الانتخابات في المرحلة الاولى

أعرب الرئيس حسن روحاني عن أمله بانتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة في المرحلة الاولى.

ووصف روحاني، في تصريح ادلى به عقب انتهاء المناظرة الثالثة والاخيرة بين المرشحين الرئاسيين مساء الجمعة، المناظرة بانها كانت جيدة وساخنة. ونوه الى ان الكثير من الشؤون الاقتصادية ينبغي ان يتم التطرق اليها بالمزيد من التوضيح.

واعرب عن امله بان تقام الانتخابات بصورة جيدة وقانونية وهادئة وآمنة.

وحول برنامجه فيما اذا اقتضى الامر اقامة مرحلة ثانية للانتخابات، قال ان الحديث عن هذا الموضوع يعد سابقا لأوانه.

واشار الى وعود المرشحين الرئاسيين بزيادة الدعم الحكومي للشعب، موضحا انه ينبغي ايضاح مصادر تنفيذ هذه الوعود والتحدث بمصداقية بالغة مع الشعب والذي سيكون له الخيار لمن يمنح صوته.

* هاشمي طبا: على الجميع تكريس جهودهم للحفاظ على ايران

اكد المرشح الرئاسي مصطفى هاشمي طبا انه ينبغي للجميع تكريس جهودهم في الحفاظ على كيان ايران والتأسي برجال القوات المسلحة في المناطق الحدودية.

وقال المرشح هاشمي طبا في رسالة مقتضبة الى اذاعة (بيام) التي تبث من العاصمة طهران يوم السبت، ان مقاتلي قواتنا المسلحة يقفون على أهبة الاستعداد لحماية المناطق الحدودية وينبغي الاقتداء بهم حيث يجب ان يكون كل واحد منا مقاتلا في داخل البلاد.

واضاف، ان اسلافنا حافظوا على حدود البلاد وقد وصل الينا الدور حاليا حيث يجب الاستمرار في هذا النهج.

واكد على ضرورة ايجاد حلول لمشاكل البلاد من قبيل شحة الموارد المائية التي اسفرت عن جفاف الاراضي وتقلص الزراعة وانخفاض منسوب البحيرات وارتفاع نسبة التلوث.

* جهانغيري يتحدث عن حوارات لعقد تحالفات بين المرشحين

تحدّث المرشح الرئاسي اسحاق جهانغيري عن بدء حوارات لعقد تحالفات بين المرشحين الرئاسيين والقوى السياسية في البلاد.

وقال اسحاق جهانغيري، في تصريح ادلى به عقب تسجيل برنامج اذاعي في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون في طهران يوم السبت ردا على سؤال عما اذا كان سيبقى في الترشح الى نهاية العملية الانتخابية، ان الانتخابات لها آلياتها الخاصة وليست بحيث يبقى من اختار سبيلها البقاء حتى النهاية اذ يمكن بلورة تحالفات في مراحل محددة وقد بدأت حاليا حوارات بين المرشحين والقوى السياسية وفي حال تم التوصل الى اتفاق وتحالف فسيتم العمل وفقه والتقدم في اطاره.

واشار الى برنامجه الانتخابي، موضحا انه يقوم على استمرار عملية الحوار مع الشعب من اجل بلورة الخطط للدورة المقبلة ذات الاعوام الاربعة وعكسها للناس حيث ان الجميع سيدخلون اختبارا مصيريا من اجل تحديد مستقبل البلاد.

واكد على ضرورة تحديد المواقف بدقة من قبل المواطنين فيما يضطلع المرشحون بمسؤولية اطلاع الشعب واضفاء الشفافية وازالة الغموض بهدف اختيار الافضل.

* رئيسي: حديثنا يعبر عن مشاعر الفقراء والمستضعفين

قال المرشح الرئاسي سيد ابراهيم رئيسي انه يتحدث تعبيرا عن مشاعر الفقراء والمستضعفين وليس عن نفسه وانه يعكس اصوات من لاصحيفة ولامنصة لديهم.

واضاف رئيسي، في كلمة القاها امام حشد من مؤيديه وانصاره في مدينة شهركرد /جنوب غرب/ يوم السبت، ان الشعب هو الذي نجح في ابعاد شبح الحرب عن البلاد وليس بعض الاشخاص من خلال التوصل الى اتفاق ما. وتابع: ان رجالنا ونسائنا الذين صنعوا الكرامة والشجاعة على الصعيد العالمي لايليق بهم ان يعانوا من الفقر. واشاد بالعشائر الايرانية ووصفها بثروة البلاد، مؤكدا على ضرورة الاستماع الى مطالبها.

واكد رئيسي على ضرورة ان يتسم رئيس الجمهورية بالحساسية ازاء الفساد ويكافحه مهما كان موقعه.

ووصف جيل الشباب بمثابة ذراع الثورة وثروتها ولاينبغي لهذه القوة الهائلة ان تعاني من البطالة.

واعتبر ان الشعب مايزال يحتفظ بالتقدير والثناء للرئيس الشهيد محمد علي رجائي كما انه يقدر جهاد اللواء قاسم سليماني، مشددا على ضرورة احداث تغييرات لصالح الشعب.