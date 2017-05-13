كشفت وسائل اعلامية في كيان الاحتلال الاسرائيلي، أن السلطات الإماراتية فتحت منشآتها السياحية أمام السياح (الإسرائيليين) وبات بإمكانهم قضاء إجازتهم فيها دون الاستحصال المسبق على تأشيرة دخول.

وبحسب موقع (أن ار جي) الالكتروني الإخباري (الاسرائيلي)، فان امارة دبي، اعتبرت أن (الاسرائيليين) مرحب بهم الآن فيها مع إقامة في فندق خمس نجوم، موضحا أنه ابتداء من الخميس يمكن للإسرائيليين حجز (حزمة استجمام) في فندق (دبي إنترناشيونال) إضافة إلى 135 مطعما ومسرحا حيث تقدم عروض أهم الفنانين الدوليين.

ويشير الموقع إلى أن (الإسرائيليين) غير الملزمين بالاستحصال على تأشيرة دخول إلى دبي بإمكانهم الوصول إلى الإمارة عبر رحلات رخيصة تؤمنها شركات طيران في طريقهم من كيان الاحتلال الاسرائيلي إلى شرق آسيا رغم أنه لا توجد رحلات جوية مباشرة من هذا الكيان إلى دبي.

وبحسب أحدى الشركات السياحية (الاسرائيلية) فان آلاف الإسرائيليين يتوافدون سنوياً إلى دبي كمحطة في طريقهم إلى تايلاند والهند وأستراليا والآن لا ضرورة لكي يسارعوا إلى مغادرة الإمارة حيث بإمكانهم (الاستمتاع بالتجربة الجميلة التي يؤمنها المكان).

وكانت صحيفة (هاآرتس) العبرية أكدت أن تل ابيب افتتحت ممثليه دبلوماسية بإمارة أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة وذلك بعد الإنتهاء من كامل الإجراءات الرسمية، مشيرة الى وجود علاقات اقتصادية قوية بين تل أبيب وابوظبي.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت هنالك العشرات من الشركات (الإسرائيلية) التي تدير مشاريع استثمارية في دبي مثل: شركة (تسحام) التابعة لمستوطنة (أبكيم) الإسرائيلية، وشركة (سونار) التي قامت بتجهيز منزل أحد أمراء دبي بوسائل حماية وأمان وحصلت هي الأخرى على جميع مستحقاتها، بالإضافة إلى ان العديد من المحال والمتاجر (الإسرائيلية) قامت مؤخراً بافتتاح أفرع لها في دبي تحت مسميات أخرى مثل رجل الأعمال الإسرائيلي (ليف لفيف) الذي افتتح متاجر هناك من خلال رجل أعمال إماراتي يدعى (عاطف بن خضرة) تقوم ببيع منتجات (إسرائيلية) من إنتاج شركة (لفيف).