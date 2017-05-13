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رقم الخبر: 193519 تاريخ النشر: أيار 13, 2017 الوقت: 19:33 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يهنّئ رئيس كوريا الجنوبية الجديد
ويتلقّى تهنئة من نظيره الاوزبكي

الرئيس روحاني يهنّئ رئيس كوريا الجنوبية الجديد

هنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني رئيس كوريا الجنوبية الجديد، مون جاي إن، على انتخابه رئيسا بعد أزمة الرئيسة السابقة وإقالتها من منصبها على خلفية قضية فساد مالي.
وأعرب روحاني في رسالته عن أمله في أن تشهد العلاقات الثنائية بين طهران وسيئول تطورا في عهد الرئيس الجديد.
في سياق آخر هنّأ الرئيس الاوزبكي شوكت ميرزيوييف، نظيره الايراني حسن روحاني بمناسبة مرور 25 عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية بين اوزبكستان وايران.
ووصف الرئيس ميرزيوييف في برقيته اقامة العلاقات بين البلدين قبل 25 عاما بالحدث المهم في تاريخ البلدين.
وأشار الى القواسم المشتركة بما فيها الثقافية وحسن الجوار بين الشعبين الاوزبكي والايراني، معربا عن ارتياحه لإضطراد العلاقات بين البلدين إنطلاقا من الأواصر التأريخية.
وعبّر عن تمنياته بالمزيد من التوفيق للرئيس روحاني، وان ينعم الشعب الايراني بالتقدم والأمن والسلام والرفاهية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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