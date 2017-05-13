أكد قائد سلاح البحر في حرس الثورة الاسلامية الاميرال علي فدوي، على تواصل مسيرة الارتقاء بمستوى القوى الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية بعد انتصار الثورة الاسلامية، موضحاً: إن قوة الردع الايرانية اليوم لا تقارن بما كانت عليه سابقا.

وشدّد الاميرال فدوي في تصريح له السبت، في اختتام مهرجان القوارب السريعة التي رعته عدد من المؤسسات كمؤسسة الأبحاث البحرية وجامعة مالك الأشتر الصناعية وشركة الصناعات البحرية بحضور عدد من المسؤولين والباحثين ومدراء الشركات الخصوصية والشركات المعرفية. ان قوة الردع في ايران تشكل تحديا اليوم بالنسبة لامريكا؛ لافتا الى تصريحات وزير الدفاع الامريكي الذي اقرّ بقدرات ايران الرادعة.

وقال العميد فدوي: إن المشكلة القائمة بين ايران وأمريكا هي قضية حق وباطل وأضاف: ما دام الحق متمسك بأهدافه والباطل مستمرا في نهجه الخاطئ، فان المواجهة لن تنتهي بينهما.

ونوّه الأدميرال فدوي إلى ان قدرات الرّدع الإيرانية قد تطورت الى مستوى يدفع الأمريكيين للبحث عن قوّة جديدة لمواجهة ايران.

وأردف: الإعتراف بقدرات الردع الايرانية لم يتحدّث بها انسان عادي، بل وزير الدفاع الأمريكي في ذلك الوقت.

واستشهد قائد بحرية الحرس الثوري بتطور قدرات الرّدع الايرانية وأشار إلى أن سرعة الزوارق الحربية التي كنا نمتلكها في بداية الثورة لم تتجاوز الـ 20 عقدة بحرية، لكن الجمهورية الاسلامية أفلحت في زيادة سرعة هذه الزواق بشكل كبير تجاوزت السرعة التي كانت عليها في الايام الاولى من الثورة.

وفي هذا السّياق سلط العميد فدوي الضوء على الفرقاطة (الشهيد ناظري) الّتي تتميز بإمكانية هبوط طائرة مروحية عليها مؤكّدا أن هذه الفرقاطة تم تصنيعها بكفاءات داخلية وخبرات محلية.

وأضاف قائلاً: اننا ننافس العدو على زيادة السرعة ولابد من سلوك السبل القصيرة من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة وقد إستطعنا أن نخطو إلى الأمام في هذا المسار بشكل جيد ومميّز.

وقد أنهى المعرض الخامس للزوارق السّريعة فعالياته عصر السبت.