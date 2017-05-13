خرج أبناء الشعب اليمني في تظاهرة حاشدة، عصر ومساء الجمعة، وسط العاصمة صنعاء، ليعكسوا وعيهم الكبير وإدراكهم الكامل لمحاولات النظام السعودي لتقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترانب صديقاً للإسلام والمسلمين الذي يزور الرياض نهاية الشهر الجاري والذي كان حظر دخول رعايا دول عربية وإسلامية إلى الولايات المتحدة أول قراراته التي اتخذها فور استلامه للسلطة.

فعلى امتداد "شارع مأرب" بالعاصمة صنعاء احتشد عشرات الآلاف من أبناء الشعب اليمني في تظاهرة ضخمة رافعة شعار "لا للإرهاب الأمريكي" جدد خلالها أبناء الشعب اليمني صمودهم في وجه العدوان الأمريكي السعودي على بلدهم وبعد أكثر من عامين لم تتوقف خلالها الصواريخ والقنابل الأمريكية المحرمة عن السقوط فوق رؤوس الأطفال والنساء ولم تتوقف عن تدمير المدارس والمستشفيات والجامعة والطرق والمنازل المأهولة بساكنيها.

ورغم أن المسيرة كانت حاشدة وبحجم التطلعات إلا أنها أيضاً كانت مسيرة سابقة للخروج الكبير نهاية الشهر الجاري بالتزامن مع زيارة ترامب للعاصمة السعودية الرياض، بحسب دعوة رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي في كلمته المقتضبة أمام الجماهير.

وخلال التظاهرة الحاشدة رددت الحشود الشعبية عبارات تؤكد أن أمريكا هي من يقتل الشعب اليمني ليلاً ونهاراً على مدى نحو 26 شهراً، مستخدمة النظام السعودي ونظم ممالك مجلس التعاون الواقعة تحت الحماية الأمريكية، الأمر الذي تقرّ به تلك الممالك على رأسها النظام السعودي، في وقت يطالب ترامب بشكل علني من تلك الأنظمة دفع مزيدٍ من الأموال نظير تلك الحماية.

وفي ختام المسيرة ألقى رئيس اللجنة الثورية العليا الأستاذ محمد علي الحوثي كلمة مختصرة دعا فيها للخروج الكبير بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للسعودية.

وعلى المستوى الميداني دمرت وحدات الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية، السبت، آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" بأن وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة في مديرية الغيل في المحافظة.

وكان قد لقي 3 من مرتزقة العدوان مصارعهم، الجمعة، برصاص الجيش واللجان الشعبية في معسكر السلان بمديرية الغيل.

كما دمرت وحدات الجيش واللجان الشعبية، السبت جرافة تابعة لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي غرب محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري بتدمير جرافة تابعة لمرتزقة العدوان بصاروخ موجة شرق منطقة يختل في في مديرية المخا.

هذا وأطلقت صاروخية الجيش واللجان الشعبية مساء الجمعة صاروخين من نوع زلزال2 وصاروخ ثالث من نوع صمود على معسكرات المرتزقة وتجمعاتهم في الموسم بقطاع جيزان.

وأوضح مصدر عسكري بأن ثلاثية صاروخية اثنين منها من نوع زلزال 2 وثالث من نوع صمود دكت معسكرات مرتزقة الجيش السعودي ونكلت بتجمعاتهم في بوابة الموسم بقطاع جيزان الحدودي.

وأضاف المصدر أن الثلاثية الصاروخية للجيش واللجان الشعبية عززت بصلية من صواريخ الكاتيوشا ما ألحق خسائر كبيرة في ضفوف تجمعات المرتزقة ومعداتهم وتحصيناتهم كما أحدثت رعبا وخللة كبيرة لدى بقية مواقع الجيش السعودي ومرتزقته.

وتأتي الضربة الصاروخية الثلاثية للجيش واللجان الشعبية في إطار عمليات تصعيدية يشنها الجيش واللجان الشعبية تنوعت بين عمليات وإقتحامات نوعيةلمواقع ومعسكرات الجيش السعودية وبين قصف وضربات صاروخية مسددة ومنكله بالجيش السعودي ومرتزقته في مختلف جبهات الحدود.

كما لقي 5 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم الجمعة برصاص الجيش واللجان الشعبية في جبهتي مأرب والجوف.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من قتل ثلاثة من منافقي ومرتزقة العدوان في مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمأرب، مشيراً إلى مصرع اثنين آخرين في معسكر السلان بمديرية الغيل بالجوف.

وكان قد لقي مرتزق مصرعه في وقت سابق الجمعة في معسكر السلان بمديرية الغيل بالجوف.