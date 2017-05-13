وأجرت لجنة مناهضة التعذيب المؤلفة من عشرة خبراء مستقلين أول مراجعة منذ خمس سنوات لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان خلال جلسة انتهت الجمعة، حيث حثّ الخبراء السلطات البحرينية على "وضع نهاية للحبس الانفرادي لرجب وضمان حصوله على مساعدة طبية مناسبة وتعويض".

ولفت الخبراء الى تقارير تشير إلى أنّ الحبس الانفرادي لرجب "تجاوز التسعة أشهر لم يتلق خلالها الرعاية الصحية الكافية".

وأشارت اللجنة إلى "ادعاءات مستمرة وعديدة ومتكررة بحدوث تعذيب واسع النطاق وإساءة معاملة أشخاص فقدوا حريتهم في كل أماكن الاحتجاز في البحرين"، معبرةً عن قلقها من تقارير انتزاع اعترافات قسرية تحت وطأة التعذيب، ومن ذلك تقارير عن ثلاثة رجال أعدمتهم البحرين في كانون الثاني، واثنان يواجهان عقوبة الإعدام هما محمد رمضان وحسين علي موسى الذي طالبت اللجنة بإعادة محاكمته.

كما حثت اللجنة السلطات على النظر في إلغاء أحكام قانونية تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتحسين ظروف السجون بما فيها سجن (جو).

من جانب آخر قال مدير البرامج في منظمة "العفو الدولية" جيمس لينش إنّ "اختيار الفيفا للبحرين لعقد اجتماعاتها على أراضيها، قد يثير التّعجب نظراً لارتباط كرة القدم في هذا البلد ارتباطًا وثيقًا بالسّياسة والاحتجاجات".

وفي مقال له نشره موقع "يورونيوز"، لفت لينش إلى أنّه "كان من المتوقع أن يشهد اجتماع الفيفا (الذي انعقد في البحرين الخميس) نقاشًا حول سياسة جديدة في مجال حقوق الإنسان، يجب أن توضح بالتّفصيل ما الذي تعده "الفيفا" لتغيير نهجها"، لكن "السّؤال هو :"ما إذا كانت الفيفا مستعدة فعليًا للوفاء بالتزامها المُعلن في مجال حقوق الإنسان؟".

وأشار لينش إلى أنّ "اتخاذ موقف من أجل حقوق الإنسان يعني أكثر من كلمات لطيفة أو سياسات متفق عليها"، مضيفًا أنّ" ذلك يعني استخدام رأس المال السّياسي وفرض ضغط فعلي على الحكومات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، المتعلقة بعملياتها الخارجة عن السيطرة المباشرة للفيفا".

وأضاف لينش أنّه "بعد مرور ستة أعوام على الانتفاضة، فإن البحرين على حافة أزمة في مجال حقوق الإنسان. لكنّ من غير المرجح أن يزعج ذلك مندوبي الفيفا"، ولفت إلى أنّه "في حال حاول أي من البحرينيين إقامة احتجاج سلمي، قد يجدون أنفسهم مُعتَقَلين أو تتم تفرقتهم بعنف من قبل قوات الأمن -وقد تم فرض حظر على الاحتجاجات في العاصمة منذ العام 2013".