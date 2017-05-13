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رقم الخبر: 193512 تاريخ النشر: أيار 13, 2017 الوقت: 19:16 الاقسام: عربيات  
الجيش الجزائري يقتل إرهابيين في عين الدفلى

الجيش الجزائري يقتل إرهابيين في عين الدفلى

أفادت السلطات الجزائرية بارتفاع عدد "الإرهابيين" إلى 6 قتلى في العملية التي نفذها الجيش الجزائري في ولاية عين الدفلى، الجمعة.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أنه تم "القضاء على أربعة ارهابيين، كما تم استرجاع أربع مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف،  إضافة إلى كمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وأفادت السلطات بأن عملية الجيش الجزائري مستمرة في مواقع غربي عين الدفلى.

 
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مصدر الخبر: الجزائر/وكالات
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