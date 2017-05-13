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|رقم الخبر: 193512
|تاريخ النشر: أيار 13, 2017
|الوقت: 19:16
|الاقسام: عربيات
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الجيش الجزائري يقتل إرهابيين في عين الدفلى
أفادت السلطات الجزائرية بارتفاع عدد "الإرهابيين" إلى 6 قتلى في العملية التي نفذها الجيش الجزائري في ولاية عين الدفلى، الجمعة.
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أنه تم "القضاء على أربعة ارهابيين، كما تم استرجاع أربع مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، إضافة إلى كمية من الذخيرة وأغراض أخرى.
وأفادت السلطات بأن عملية الجيش الجزائري مستمرة في مواقع غربي عين الدفلى.
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