الجيش الجزائري يقتل إرهابيين في عين الدفلى أفادت السلطات الجزائرية بارتفاع عدد "الإرهابيين" إلى 6 قتلى في العملية التي نفذها الجيش الجزائري في ولاية عين الدفلى، الجمعة.