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رقم الخبر: 193510 تاريخ النشر: أيار 13, 2017 الوقت: 19:17 الاقسام: عربيات  
الجيش اللبناني: توقيف 2813 شخصا خلال إبريل لتورطهم في جرائم إرهابية

الجيش اللبناني: توقيف 2813 شخصا خلال إبريل لتورطهم في جرائم إرهابية

أعلن الجيش اللبناني، أنه ألقى القبض على 2813 شخصا من جنسيات مختلفة.

خلال شهر أبريل الماضي لتورط بعضهم في جرائم إرهابية، وإطلاق نار واعتداء على مواطنين والإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات وارتكاب بعضهم الآخر مخالفات عديدة تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية دون إقامة شرعية وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وأوضح بيان للجيش اللبناني، أن المضبوطات شملت 14 بندقية حربية و23 مسدسا وكميات من الذخائر الخفيفة بالإضافة إلى 122 سيارة و138 دراجة نارية ونحو 40 طنا من مادة الماريجوانا وكمية من المخدرات المتنوعة وأجهزة إتصال وكاميرات مراقبة وأجهزة إلكترونية مختلفة.

 
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مصدر الخبر: بيروت/وكالات
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