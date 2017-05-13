وأوضح المتحدث، في بيان السبت، أن أعمال المداهمات التي تأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، أسفرت عن القبض على 3 أفراد مشتبه بهم في تنفيذ عمليات إرهابية، وإبطال عدد من العبوات الناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على محاور التحرك.

وأضاف أنه تم اكتشاف وكر تابع للعناصر التكفيرية عثر بداخله على بندقيتين آليتين، قاذف أر.بي .جي، وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وشيكارتين تحتويان على مادة c4 شديدة الانفجار والتي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

وأشار إلى أنه تم ضبط عربة ربع نقل وعدد 10 دراجات نارية ومخزن يحتوي على كمية من قطع غيار الدراجات النارية خاصة العناصر التكفيرية، واكتشاف وتدمير 9 مزارع للنباتات المخدرة تقدر مساحتها بحوالي 3 أفدنة، بالإضافة إلى حرق 3 أطنان من المواد المخدرة المعدة للبيع.