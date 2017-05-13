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رقم الخبر: 193509 تاريخ النشر: أيار 13, 2017 الوقت: 19:18 الاقسام: عربيات  
مصر.. اكتشاف وكر للإرهابيين وسط سيناء والقبض على 3 منهم

مصر.. اكتشاف وكر للإرهابيين وسط سيناء والقبض على 3 منهم

قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني واصلت توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء.

وأوضح المتحدث، في بيان  السبت، أن أعمال المداهمات التي تأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، أسفرت عن القبض على 3 أفراد مشتبه بهم في تنفيذ عمليات إرهابية، وإبطال عدد من العبوات الناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على محاور التحرك.

وأضاف أنه تم اكتشاف وكر تابع للعناصر التكفيرية عثر بداخله على بندقيتين آليتين، قاذف أر.بي .جي، وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وشيكارتين تحتويان على مادة c4 شديدة الانفجار والتي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

وأشار إلى أنه تم ضبط عربة ربع نقل وعدد 10 دراجات نارية ومخزن يحتوي على كمية من قطع غيار الدراجات النارية خاصة العناصر التكفيرية، واكتشاف وتدمير 9 مزارع للنباتات المخدرة تقدر مساحتها بحوالي 3 أفدنة، بالإضافة إلى حرق 3 أطنان من المواد المخدرة المعدة للبيع.

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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