اعتبر مستشار وزير الخارجية الايراني رسول موسوي أزمة الأمن في افغانستان قضية اقليمية وان توفير الأمن فيها ليس ممكنا دون مشاركة إقليمية خاصة من قبل الجيران.

وفي كلمة له خلال المؤتمر الدولي الذي انعقد في العاصمة الباكستانية اسلام آباد بعنوان (تحقيق السلام في افغانستان؛ الهواجس والآمال)، استعرض موسوي سبل ايجاد الأمن والتنمية المستديمة والعقبات القائمة في هذا المسار وقال: إن السبب الأساس في استمرار الوضع المتأزم لأفغانستان اليوم هو عدم الاهتمام بالأسباب الجذرية والأساسية لأزمة افغانستان.

وأشار الى ان افغانستان واجهت خلال العقود الأخيرة 3 أزمات هي في الاستقرار والامن والتنمية وأضاف: إن ازمة الاستقرار في افغانستان عبارة عن تحد داخلي ينبغي البحث عن حل له في داخل افغانستان وعبر الهندسة السياسية للسلطة وتوزيعها.

واعتبر ازمة الامن في افغانستان قضية إقليمية واكد بانه ليس بالإمكان ارساء الأمن المستديم في افغانستان من دون مشاركة إقليمية خاصة من قبل الجيران.

كما نوه الى ان ازمة التنمية في افغانستان قضية دولية يكون حلها ميسرا عبر مشاركة المجتمع العالمي في عملية التنمية فيها.

واعتبر مؤتمر بون الدولي حول افغانستان بأنه فشل لأنه ركز على البعد الامني وتجاهل البعدين الاجتماعي والسياسي وكانت النتيجة ظهور طالبان من جديد حيث يقال بانه يسيطر اليوم على أكثر من 40 بالمائة من مساحة افغانستان.

واكد من جديد بأن حل الازمة في افغانستان يتم على المستويات الداخلية الاقليمية والدولية في ضوء الطاقات والعوامل الحاسمة في كل منها واضاف: انه لا حل عسكريا لأزمة افغانستان بل ان الحل سياسي يتم عبر مشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة في افغانستان وان هذا الامر يمكن تحقيقه عن طريق إعادة نظر جميع القوى ومنها طالبان النظر في أهدافها وسياساتها لمستقبل افغانستان.