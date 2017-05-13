تستعد فنلندا، لتنظيم مراسم تأبين الرئيس الفنلندي السابق، ماونو كوفيستو، الذي رحل الجمعة، حيث تم تنكيس علم الدولة لمنتصف الصاري، أعلى القلعة الرئاسية، في هلسنكي، صباح يوم السبت، حدادًا على رحيل الرئيس السابق.

ومن جانبه، ألقى سولي نينيستو، رئيس فنلندا الحالي، خطاب تذكاري تلفزيوني في مقر الرئاسة، في مانتينيمي، في هلسنكي، صباح السبت، لتأبين الرئيس الراحل، كما تم وضع الورود والشموع أمام منزل "كوفيستو".

وكان مكتب الرئيس الفنلندي، أعلن الجمعة، أن "ماونو كوفيستو"، أول رئيس يساري، لفنلندا، والذي قادها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، توفي عن 93 عاما.

وولد كويفيستو في 1923، لأب كان يعمل نجار سفن، وأصبح تاسع رئيس لفنلندا عام 1982، وقضى فترتي رئاسة حتى عام 1994، وقاد "كوفيستو"، بلاده خلال إنهيار الاتحاد السوفيتي المجاور، وفترة الركود التالية في الداخل، كما أشرف على طلب فنلندا الانضمام للاتحاد الأوروبي عام 1992، حتى انضمت فنلندا للاتحاد في 1995.

وحارب "كوفيستو"، في شبابه، الاتحاد السوفيتي، خلال الحرب العالمية الثانية، وعمل رئيسا للوزراء، ووزيرا للمالية، ومحافظا للبنك المركزي، قبل أن يصبح رئيسا للبلاد.