نددت كوريا الشمالية بما وصفته بـ"الجنون الهستيري" للولايات المتحدة، واعتبرت أنها تهدد وترهب الدول الأخرى لدفعها إلى تطبيق العقوبات ضد بيونغ يانغ.

وحضت بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة الجمعة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية على "إعادة النظر" في تنفيذ العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنها غير شرعية.

وتأتي هذه التصريحات بعد سلسلة اجتماعات عقدتها لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالعقوبات من أجل دفع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى تطبيق مجموعتين من العقوبات التي تبناها مجلس الأمن العام الماضي.

واتهمت بيونغ يانغ في بيانها أمس الولايات المتحدة باللجوء إلى "كل الوسائل التي يمكن تصورها من أجل دفع البلدان الأخرى إلى تنفيذ العقوبات "من خلال ترهيبها وتهديدها علنا بعقوبات خطيرة".

كما اتهمت بعثة كوريا الشمالية لجنة العقوبات بالدفع باتجاه فرض عقوبات على مؤسسات كمطاعم تملكها كوريا الشمالية.

وتابع بيان البعثة أن الولايات المتحدة "تتوهم بأن مؤسسات عادية كالمطاعم هي مصانع لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية".

وأضاف أن واشنطن ولجنة العقوبات الدولية "تبدوان بمظهر غبي أمام الأسرة الدولية بسبب جنونهما الهستيري حول العقوبات".

ودعت كوريا الشمالية إلى منتدى دولي من خبراء قانونيين لمراقبة عقوبات الأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت بفرض عقوبات على البلدان التي تواصل القيام بمبادلات اقتصادية مع كوريا الشمالية، وتنتهك العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على بيونغ يانغ.

*حوار في ظروف مواتية

من جانبها نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن دبلوماسية كورية شمالية كبيرة مختصة بالشؤون الأمريكية قولها يوم السبت إن بيونجيانج ستجري حوارا مع الإدارة الأمريكية إذا كانت الظروف مواتية لذلك.

وقالت يونهاب: إن تشوي سون هوي مدير عام شؤون الولايات المتحدة بوزارة الخارجية الكورية الشمالية أدلت بهذا التصريح للصحفيين في بكين لدى توجهها من النرويج عائدة إلى كوريا الشمالية.

وقالت يونهاب إن تشوي قالت للصحفيين عندما سئلت عما إذا كانت كوريا الشمالية مستعدة لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سنجري حوارا إذا توافرت الظروف".

*بكين ترحب بالجميع

الى ذلك قالت وزارة الخارجية الصينية يوم السبت: إن الصين ترحب بمشاركة جميع الدول في منتدى تعقده بكين هذا الأسبوع بشأن طريق الحرير الجديد وذلك بعد أن حذرت الولايات المتحدة من أن حضور كوريا الشمالية قد يؤثر على مشاركة الدول الأخرى.