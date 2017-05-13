  • السبت ١٦ شعبان ١٤٣٨
  • السبت , مايو 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193504 تاريخ النشر: أيار 13, 2017 الوقت: 19:22 الاقسام: عربيات  
الداخلية الكويتية: وفاة عنصر أمن أطلق النار على نفسه خطأ

الداخلية الكويتية: وفاة عنصر أمن أطلق النار على نفسه خطأ

قالت وزارة الداخلية الكويتية السبت، إن أحد عناصر إدارة حماية الطائرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاص، أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ أثناء قيامه بفحص السلاح الناري الخاص به ما أدى إلى وفاته.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه لدى توجه مجموعة من قوة إدارة حماية الطائرات إلى القسم المختص باستلام الأسلحة النارية، وأثناء عملية فحص الأسلحة والتأكد من جهوزيتها، خرجت رصاصة من سلاح وكيل ضابط طلال عذاب العنزي، ما أدى إلى وفاته وإصابة زميله الرقيب أول أحمد عيسى الشطي حيث تم إسعافه إلى المستشفى.

وأضافت أن التحقيقات الأولية في الحادث "المؤسف" تشير إلى أن الرصاصة التي أدت إلى وفاة الوكيل ضابط العنزي خرجت من سلاحه، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة للوقوف على كامل ملابساته، وفقا لما ذكرت وكالة كونا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الكويت/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0705 sec