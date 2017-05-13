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رقم الخبر: 193503 تاريخ النشر: أيار 13, 2017 الوقت: 19:08 الاقسام: دوليات  
عرض صيني على اليونان المثقلة بالديون لإنقاذها

عرض صيني على اليونان المثقلة بالديون لإنقاذها

عرض الرئيس الصيني "شي جين بينغ" على اليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان المثقلة بالديون دعما قويا يوم السبت قائلا إنه يجب على البلدين توسيع تعاونهما في البنية الأساسية والطاقة والاتصالات.

وأبلغ شي تسيبراس أن اليونان جزء مهم من استراتيجية الصين طريق الحرير الجديد.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن شي قوله إن التعاون في البينة الأساسية والطاقة والاتصالات لابد وأن يكون "عميقا وقويا".

ويزور تسيبراس بكين لحضور اجتماع قمة للترويج لرؤية شي لتوسيع العلاقات بين آسيا وأفريقيا وأوروبا التي تدعمها استثمارات بمليارات الدولارات تُسمى مبادرة طريق الحرير الجديد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن شي قال إنه يجب على الصين واليونان تركيز جهودهما على تحويل ميناء بيريه إلى مركز دولي مهم لإعادة الشحن وجزء مهم من طريق الحرير الجديد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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