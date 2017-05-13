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رقم الخبر: 193502 تاريخ النشر: أيار 13, 2017 الوقت: 19:09 الاقسام: عربيات  
القوات السعودية تحرق أحد المساجد القديمة في العوامية
ضمن حملة قمعية منظمة تستهدف تشريد أهالي البلدة

القوات السعودية تحرق أحد المساجد القديمة في العوامية

لليوم الرابع على التوالي تواصل القوات التابعة لوزارة الداخلية السعودية عدوانها على أهالي بلدة العوامية بمحافظة القطيف، غير آبهة بدماء المدنيين العزّل، وذلك ضمن حملة قمعية منظمة تستهدف تشريدهم.

وبهذا الصدد، استفاق أهالي العوامية صباح السبت على وقع قنابل انشطارية حارقة، ما أدى الى اشتعال النيران في العديد من المنازل والممتلكات الخاصة، كما عمدت القوات السعودية الى احراق أحد المساجد القديمة في البلدة (مسجد الزهراء عليها السلام).

يُشار الى أنّ المنطقة التي تعتبر مسقط رأس الشهيد الشيخ نمر النمر يقطن فيها أكثر من 30 ألف نسمة.

 
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مصدر الخبر: الرياض/وكالات
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