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رقم الخبر: 193501 تاريخ النشر: أيار 13, 2017 الوقت: 18:10 الاقسام: محليات  
انتشال آخر جثة من ضحايا منجم آزاد شهر

انتشال آخر جثة من ضحايا منجم آزاد شهر

اعلن المدير العام لمركز الطوارئ في محافظة كلستان (شمال ايران) 'صادق علي مقدم'، عن انتشال الجثة الثالثة والاربعين من ضحايا عمال منجم 'ازاد شهر' للفحم الحجري الذي تعرض لحادث انفجار قبل اسبوعين.

واضاف مقدم في تصريح ادلى به اليوم السبت ان الضحية الاخيرة نقلت الى مركز الطب العدلي لاجراء الفحوصات الخاصة بتحديد الهوية .

ولفت المسؤول بمحافظة كلستان الى القول ،ان الحادث المؤلم في منجم ازادشهر للفحم الحجري اسفر عن مقتل 43 شخصا؛ مضيفا انه بناء على تعليمات وزير الصناعة والمناجم والتجارة سيتم الاعلان عن نهاية عمليات ازالة الانقاض في المنجم فور صدور الامر عن محافظ كلستان في هذا الخصوص.

هذا، وتعرض منجم يورت للفحم الحجري بمدينة ازادشهر في محافظة كلستان، الى  حادث انفجار يوم الاربعاء 3 ايار / مايو الحالي مما تسبب في مصرع 43 عاملا واصابة نحو 75 اخرين .

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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