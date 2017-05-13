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رقم الخبر: 193499 تاريخ النشر: أيار 13, 2017 الوقت: 18:13 الاقسام: اقتصاد  
مؤتمر طريق الحرير الدولي في بكين بمشاركة إيران

مؤتمر طريق الحرير الدولي في بكين بمشاركة إيران

وصل وزير الشؤون الإقتصادية والمالية الايراني، علي طيب نيا، اليوم السبت العاصمة الصينية بكين، حيث سيعقد فيها إبتداء من غد الأحد مؤتمر طريق الحرير الدولي.

وسيقام المؤتمر بحضور ألف وخمسمائة شخص بما فيهم 850 شخصية أجنبية من 130 بلداً و70 منظمة دولية. ومن المقرر أن يجتمع الوزير طيب نيا، على هامش المؤتمر، مع عدد من نظرائه والمشاركين في هذا الإجتماع الدولي.

واقترح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بمبادرة الحزام وطريق الحرير لأول مرة في عام 2013، كشبكة تجارة وبنية أساسية لتربط آسيا بباقي العالم.

 
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