أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الايرانية عن إستقطاب أكثر من 11 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.

وفي بيان أصدرته مساء الجمعة، رفضت وزارة الاقتصاد والمالية ما أورده أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية في المناظرة الثالثة والأخيرة التي جرت الجمعة، حول حجم إستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وجاء في بيان الوزارة: انه خلافاً للإدعاء المطروح من قبل رئيسي (أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية)، فان حجم إستقطاب الاستثمارات الأجنبية بلغ لغاية الآن أكثر من 11 مليار دولار وصلت منه الى البلاد 3 مليارات و100 مليون دولار.