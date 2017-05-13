التقى القنصل الايراني في مدينة كويتة الباكستانية، محمد رفيعي، مع وفد يضم 50 من التجار الأعضاء في اتحاد الغرف التجارية الباكستانية-الايرانية المشتركة وتجار من الصناعات الصغيرة في باكستان للبحث في تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

وفي هذا اللقاء الذي جاء بضيافة مساعد رئيس اتحاد الغرف التجارية الباكستانية-الايرانية وليد محمد ورئيس غرفة الصناعات الصغيرة في باكستان منظور أحمد خان، تحدث وليد محمد بشأن سبل الرقي بمستوى العلاقات الاقتصادية الى 5 مليارات دولار. ومن ثم تحدث بعض أعضاء الغرفة المشتركة للصناعات الصغيرة عن بعض المشاكل، ودعوا الى حلها وإزالة العقبات القائمة في مسار تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

ودعا التجار الباكستانيون الى تأسيس إتحاد مماثل في ايران لإتحاد الغرف التجارية الباكستانية-الايرانية المشتركة. كما طرح في الاجتماع موضوع تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات المالية بين التجار الايرانيين والباكستانيين.