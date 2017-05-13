وانطلق موكب التشييع من أمام مشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي في سلفيت وسار باتجاه منزل الشهيد حيث القيت عليه نظرة الوداع الأخير من قبل عائلته واصدقائه، قبل الصلاة عليه في مسجد سلفيت الكبير.

ووصل المشيعون الى خيمة التضامن مع الأسري المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال المقامة في سلفيت، ومن ثم شيع الشهيد بمراسم عسكرية إلى مقبرة سلفيت الجديدة حيث وري جثمانه الثري.

وكان الشهيد سبأ عبيد استشهد في قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله برصاص الاحتلال الصهيوني خلال التظاهرات التضامنية مع الاسرلى المضربين عن الطعام والتي انطلقت عقب صلاة الجمعة.

يذكر ان الشهيد امضي في سجون الاحتلال الصهيوني عامين بتهمة مقاومة الاحتلال.