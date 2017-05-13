  • السبت ١٦ شعبان ١٤٣٨
  • السبت , مايو 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193496 تاريخ النشر: أيار 13, 2017 الوقت: 18:12 الاقسام: عربيات  
الفلسطينيون يشيعون جثمان شاب فلسطيني استشهد في تظاهرات التضامن مع الاسرى

الفلسطينيون يشيعون جثمان شاب فلسطيني استشهد في تظاهرات التضامن مع الاسرى

شيع المواطنون في مدينة سلفيت وسط الضفة الغربية جثمان الشهيد سبأ عبيد (23 عاما) في موكب جنائزي مهيب.

وانطلق موكب التشييع من أمام مشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي في سلفيت وسار باتجاه منزل الشهيد حيث القيت عليه نظرة الوداع الأخير من قبل عائلته واصدقائه، قبل الصلاة عليه في مسجد سلفيت الكبير.

ووصل المشيعون الى خيمة التضامن مع الأسري المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال المقامة في سلفيت، ومن ثم شيع الشهيد بمراسم عسكرية إلى مقبرة سلفيت الجديدة حيث وري جثمانه الثري.

وكان الشهيد سبأ عبيد استشهد في قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله برصاص الاحتلال الصهيوني خلال التظاهرات التضامنية مع الاسرلى المضربين عن الطعام والتي انطلقت عقب صلاة الجمعة.

يذكر ان الشهيد امضي في سجون الاحتلال الصهيوني عامين بتهمة مقاومة الاحتلال.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2800 sec