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رقم الخبر: 193495 تاريخ النشر: أيار 13, 2017 الوقت: 18:00 الاقسام: اقتصاد  
الفيليبين ترغب بشراء 260 ألف برميل من الخام الإيراني يومياً

الفيليبين ترغب بشراء 260 ألف برميل من الخام الإيراني يومياً

أعلن المدير العام لشركة النفط الوطنية في الفيليبين، بدرو اغينو، ان بلاده تعتزم شراء مابين 250 إلى 260 ألف برميل من النفط الخام من ايران يومياً لتزويد المصافي الجديدة بالوقود.

وقدم اغينو، اليوم السبت في مؤتمر صحفي له، شرحاً حول تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع ايران، وأضاف: من المقرر أن يتم بناء مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يومياً في غضون السنوات الثلاث القادمة، لذلك جرت محادثات مع ايران لتزويده بالوقود الخام الايراني المستورد.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار اغينو الى مشاركة بلاده في مشروع توسيع المرحلة الثالثة من حقل (دارخوين) النفطي من خلال استخدام التكنولوجيا الأوروبية الحديثة. وأضاف: ان هناك اتفاقية بين الفيليبين وايران تنص على شراء مليوني طن من غاز (ال.ان.جي) من ايران سنوياً.

 
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