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رقم الخبر: 193494 تاريخ النشر: أيار 13, 2017 الوقت: 17:57 الاقسام: اقتصاد  
إيران تتسلم أربع طائرات (ATR) الأسبوع الجاري

إيران تتسلم أربع طائرات (ATR) الأسبوع الجاري

أعلن وكيل وزارة الطرق وإعمار المدن في الشؤون الدولية، عن تسليم الخطوط الجوية الايرانية 9 طائرات من طراز (ATR) خلال العالم الجاري الميلادي، يتم تسليم أربعة منها الأسبوع الجاري.

وفي مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) اليوم السبت، قال أصغر فخرية كاشان: ان خبراء وممثلي الخطوط الجوية الإيرانية متواجدون حالياً في تولوز الفرنسية، حيث سيتم تسليم الطائرات. وأوضح فخرية كاشان انه وفقاً للعقد الموقع بين الخطوط الجوية الإيرانية والشركة، فقد سلمت ايرباص حتى الآن ايران 3 طائرات على أن تسلمها 3 أخرى خلال هذا العام وبشكل تدريجي. وأضاف: انه من المقرر أن تقوم شركة بوينغ أيضاً بتسليم أولى طائراتها لإيران في العام 2018 في إطار الاتفاق الموقع بين الجانبين.

 
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