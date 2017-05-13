وفي مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) اليوم السبت، قال أصغر فخرية كاشان: ان خبراء وممثلي الخطوط الجوية الإيرانية متواجدون حالياً في تولوز الفرنسية، حيث سيتم تسليم الطائرات. وأوضح فخرية كاشان انه وفقاً للعقد الموقع بين الخطوط الجوية الإيرانية والشركة، فقد سلمت ايرباص حتى الآن ايران 3 طائرات على أن تسلمها 3 أخرى خلال هذا العام وبشكل تدريجي. وأضاف: انه من المقرر أن تقوم شركة بوينغ أيضاً بتسليم أولى طائراتها لإيران في العام 2018 في إطار الاتفاق الموقع بين الجانبين.