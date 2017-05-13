وأفادت دائرة العلاقات العامة في بورصة السلع، بأنه تم تداول 151 ألفاً و750 طناً من مختلف أنواع المنتجات الصناعية والمنجمية بقيمة 115 مليون دولار بما فيها 145 ألفاً و440 طناً من الفولاذ، و5 آلاف و370 طناً من النحاس، و760 طناً من الألمنيوم. كما تم تداول 229 ألفاً و567 طناً من مختلف أنواع المشتقات النفطية والبتروكيماوية بقيمة أكثر من 119 مليون دولار بما فيها 87 ألفاً و243 طناً من القطران، و52 ألفاً و765 طناً من المواد البوليمرية، و23 ألفاً و91 طناً من المواد الكيماوية، و11 ألفاً و400 طن من الكبريت. وتم تداول ألف و870 طناً من المحاصيل الزراعية بقيمة نحو 12 مليون دولار بما فيها 9 آلاف و500 طن من القمح، و11 ألفاً و125 طناً من السكر الأبيض.

هذا وأغلقت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تعاملات السبت، بارتفاع المؤشر العام 14 نقطة إلى مستوى 80142 نقطة.

وسجلت قيمة التداولات أكثر من 42ر2 تريليون ريال (الدولار = 32400 ريال) بواقع 785 مليوناً و722 سهماً وورقة مالية توزعت على 47 ألفاً و310 صفقات. وقاد المؤشر العام للصعود، أسهم شركة مبين البتروكيماوية 34 نقطة، وخليج فارس القابضة 25 نقطة، و(كل كهر للصناعة والتعدين 18 نقطة.

وبالسوق الموازية، انخفض المؤشر (آيفكس) نقطة واحدة الى 922 نقطة.