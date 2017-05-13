أعلن المدير العام للشركة الوطنية للغاز، حميد رضا عراقي، عن مفاوضات إيران مع الدول الأوروبية لتصدير الغاز الطبيعي إليها.

وتابع عراقي، في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة (إيسنا)، بأنه يمكن تصدير الغاز إلى أوروبا عبر (ال.ان.جي) وعبر خطوط نقل الغاز كلاهما. مضيفاً بأنه قد زارت عدة وفود أوروبية ممثلة عن الشركات الأوروبية إيران لإجراء المفاوضات حول استيراد الغاز الإيراني، لكن عقد نظير هذه الإتفاقيات يستغرق 5 سنوات وسنعلن أسماء الشركات بعد حسم الإتفاقيات.