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رقم الخبر: 193492 تاريخ النشر: أيار 13, 2017 الوقت: 18:00 الاقسام: اقتصاد  
إيران تتفاوض لتصدير الغاز إلى القارة الخضراء

إيران تتفاوض لتصدير الغاز إلى القارة الخضراء

أعلن المدير العام للشركة الوطنية للغاز، حميد رضا عراقي، عن مفاوضات إيران مع الدول الأوروبية لتصدير الغاز الطبيعي إليها.

وتابع عراقي، في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة (إيسنا)، بأنه يمكن تصدير الغاز إلى أوروبا عبر (ال.ان.جي) وعبر خطوط نقل الغاز كلاهما. مضيفاً بأنه قد زارت عدة وفود أوروبية ممثلة عن الشركات الأوروبية إيران لإجراء المفاوضات حول استيراد الغاز الإيراني، لكن عقد نظير هذه الإتفاقيات يستغرق 5 سنوات وسنعلن أسماء الشركات بعد حسم الإتفاقيات.

 
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