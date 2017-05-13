وخلال إجتماع جمعية مصنعي قطع غيار السيارات البرازيليين مع مؤسسة (ايدرو) يوم الأربعاء الماضي، قال منصور معظمي: لقد تم إنتاج مليون و400 ألف سيارة داخل إيران خلال العام الماضي، وإننا نسعى إلى إنتاج مليون و600 ألف سيارة خلال العام الحالي. وأضاف: نظراً إلى السوق الكبيرة التي تتمتع بها إيران ودول الجوار، فان إيران تسعى إلى تطوير سوقها بمشاركة أصحاب الماركات المعروفة والدول المشهورة في صناعة السيارات.

ولفت معظمي إلى أن إيران تتمتع بإمكانيات مناسبة في مجال صناعة قطع الغيار الخاصة بالسيارات، مشيراً إلى أن الإتفاق النووي أوجد فرصاً مناسبة لمشاركة الشركات الإيرانية والأجنبية. وأشار معظمي إلى أن إيران عقدت بعد الإتفاق النووي 6 عقود مع الدول الأجنبية في مجال صناعة وإنتاج السيارات، مؤكداً ان السوق الإيرانية التي تضم 80 مليون إيراني تمثل سوقاً جيدة لمزيد من التطور والإزدهار.

وأعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير وتحديث الصناعات الإيرانية، ان ثلاث سيارات ايرانية جديدة ستدخل أسواق مبيع السيارات نهاية الشتاء المقبل. وأشار الى أن الشركات البرازيلية ستقوم بالاستثمار في مجال قطع السيارات في ايران، منوهاً الى أن (سيارة بيجو2008) كانت أول منتج مشترك بين ايران وفرنسا أزيح الستار عنها الأسبوع الماضي ودخلت الأسواق أيضاً.

بدوره، أشار السفير البرازيلي في ايران، روديغو سانتوس، الى وجود رغبة كبيرة في التعاون بين القطاعين الخاص والعام في البلدين، معرباً عن أمله في تعزيز الأنشطة المرتبطة بالاستثمار والعلاقات التجارية بين البلدين.

من جانبهم، أكد ممثلو الشركات البرازيلية المشاركة في الإجتماع الإيراني-البرازيلي ان مؤسسة التجارة وتنمية الإستثمارات البرازيلية ستقوم بالتعاون مع مصرف التنمية الوطنية البرازيلية بتقديم الدعم لتطوير نشاط المصنعين البرازيليين، معربين عن أملهم بتطوير التعاون بين البلدين في مجال تصنيع قطع غيار السيارات وكذلك في مجال النقل.