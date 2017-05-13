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رقم الخبر: 193490 تاريخ النشر: أيار 13, 2017 الوقت: 17:57 الاقسام: محليات  
وزارة الأمن تحبط مخططاً لزمرة ارهابية للقيام بعمليات تفجير

وزارة الأمن تحبط مخططاً لزمرة ارهابية للقيام بعمليات تفجير

اعلنت وزارة الامن الايرانية عن احباط مخطط لزمرة ارهابية مناهضة للثورة للقيام بعمليات تفجير في البلاد.
وقالت وزارة الامن في بيان اصدرته بهذا الصدد، ان القوى الامنية تمكنت بجهد استخباراتي في اطار عمليات تخصصية ودقيقة من كشف واحباط مخطط لزمرة ارهابية مناهضة للثورة للقيام بعمليات تفجير.
واضاف البيان، انه تم ضبط معدات وادوات تفجير متنوعة ومتعددة من زمرة النفاق هذه الملطخة ايديها بدماء الالاف من ابناء الشعب الايراني المظلوم والبريء والتي مازالت  عمالتها وتجسسها مستمر للاجانب.
يذكر ان الجماعات الارهابية المناهضة للثورة تسعى عبر الاجواء الافتراضية للاتصال مع افراد غير واعين وحثهم على القيام باعمال ارهابية وتخريبية، لذا فان المتوقع هو يقظة المواطنين لاحباط هذه المخططات.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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