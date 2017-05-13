اعتبر رئيس الجمهورية، حسن روحاني، توظيف الاستثمارات برنامجاً طويل الأمد، لافتاً الى أن الضرورة للوصول الى نحو مليون فرصة عمل سنوياً هو النمو الاقتصادي بنسبة 8 بالمائة الذي حققته الحكومة في العام الماضي.

وفي حوار مع القناة الثانية في التلفزيون الايراني، قال الرئيس روحاني: انه في ضوء الظروف الحاصلة للبلاد خلال الأعوام الأخيرة، فاننا بحاجة الى إدارة قوية للخروج من هذه الظروف. وأكد ضرورة تعزيز المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وقال: ان الحكومة قدمت تسهيلات الدعم خلال العام الماضي لـ24 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وتمكنت خلال ذلك العام من توفير 100 ألف فرصة عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات فقط.

وحول برامجه لإخراج قطاع السكن من الركود، قال المرشح الرئاسي: انه تم خلال فترة الحكومة الحادية عشرة إكمال 900 ألف وحدة سكنية من مشروع (مهر)، وسيتم خلال العام الجاري إكمال هذا المشروع. وأوضح بأنه خلال فترة الحكومة الحالية تم تأسيس 3 آلاف شركة معرفية في البلاد. وأضاف: ان عوائد هذه الشركات بلغت 30 ألف مليار تومان (الدولار يعادل نحو 3300 تومان)، كما اننا نشهد الآن هجرة معاكسة الى البلاد بدلاً عن هروب الأدمغة.

وصرح روحاني بأن الحكومة ورغم الحظر وانخفاض سعر النفط من 110 دولارات الى 25 دولاراً خلال الأعوام الأخيرة تمكنت من إدارة البلاد جيداً وفي الوقت الذي اضطرت معه سائر الدول لسحب مبالغ من احتياطيات العملة الصعبة لديها، إلا أن ايران لم تفعل ذلك، وأضاف: إننا لم نتمكن من كسر الحظر فقط، بل تمكنا أيضاً من الحيلولة دون فرضه مستقبلاً.

وبشأن الركود التضخمي، قال روحاني: ان البلاد شهدت نمواً اقتصادياً لثلاثة أعوام متتالية، لذا فانه لا معنى للركود في مثل هذه الحالة وفي الوقت الذي كان فيه المرشحون الرئاسيون في الدورة السابقة (2013) يتحدثون عن الركود فاليوم انخفض التضخم الى رقم أحادي، لذا ليس هنالك اليوم ركود ولا تضخم عال ولكن هنالك مسافة تفصلنا عن الوضع المنشود.