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|رقم الخبر: 193488
|تاريخ النشر: أيار 13, 2017
|الوقت: 17:08
|الاقسام: منوعات
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صورة الطفل إيلان على عملة فنلندا
في خطوة انسانية منها أكدت قناة NTV التركية أن فنلندا طبعت صورة الجندي الذي يحتضن الطفل السوري إيلان على عملتها الوطنية، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 100 لاستقلالها، حيث أرادت بهذا الموقف أن تؤكد ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن الطفل السوري إيلان مات غرقا، في منطقة بودروم التركية في 2 سبتمبر/أيلول 2015، خلال رحلة الهجرة مع أهله إلى أوروبا هرباً من الحرب الدائرة في سوريا، حيث غرق خلالها أيضاً شقيقه ووالدته، وأثارت صورته حينها ردود أفعال واسعة تضامنا مع اللاجئين وخاصة السوريين.
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