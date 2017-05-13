صورة الطفل إيلان على عملة فنلندا في خطوة انسانية منها أكدت قناة NTV التركية أن فنلندا طبعت صورة الجندي الذي يحتضن الطفل السوري إيلان على عملتها الوطنية، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 100 لاستقلالها، حيث أرادت بهذا الموقف أن تؤكد ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان.