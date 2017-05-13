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رقم الخبر: 193487 تاريخ النشر: أيار 13, 2017 الوقت: 16:58 الاقسام: منوعات  
السجن مع وقف التنفيذ للعب «بوكيمون غو» في كنيسة

السجن مع وقف التنفيذ للعب «بوكيمون غو» في كنيسة

قضت محكمة في مدينة ايكاتيرينبورغ في منطقة جبال الأورال الروسية بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ بحق مدوّن روسي متهم بالبحث عن كائنات «بوكيمون» في كنيسة وتسجيل مقطع فيديو لهذه الحادثة ونشره عبر الانترنت.

وأدين رسلان سوكولوفسكي البالغ من العمر 22 عاماً بتهمة «الحض على الكراهية وإهانة المشاعر الدينية للمؤمنين» في قضية تعيد إلى الأذهان محاكمة مغنيات فرقة «بوسي رايوت» اللواتي أدّين أغنية ضد الرئيس فلاديمير بوتين في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.

ودفع المتهم ببراءته مؤكداً لدى انطلاق محاكمته في آذار/مارس أنه نشر هذا التسجيل المصور «بهدف النقد وإثارة الجدل».

هذا الشاب المجاهر بإلحاده والذي شعر بالاستفزاز بسبب تأكيد برنامج تلفزيوني أن لعب «بوكيمون غو» في الكنائس قد يعاقب بالملاحقة القانونية، اختار خلال الصيف الماضي القيام بهذه الخطوة في كاتدرائية ايكاتيرينبورغ المشيدة في موقع إعدام نيكولاي الثاني آخر قياصرة روسيا وعائلته العام 1918.

وصوّر نفسه خلال إمساكه بكائنات «بوكيمون» الافتراضية بما في ذلك خلال قداس مع خلفية موسيقية تحاكي صلوات مسيحية لكنها تتضمن كلمات بذيئة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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