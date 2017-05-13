في موقف قد يتمنى الكثيرون أن يحدث لهم، فوجئ مواطن كويتي أثناء إجرائه عملية سحب من حسابه البنكي الشخصي بأنه تم إيداع مبلغ وقدره 63 مليون و100 ألف دينار كويتي (206,990,450 دولار أميركي)،وذلك دون علمه بكيفية إيداع المبلغ المذكور.

فما كان من المواطن إلا أن قام بتصوير الشاشة على الفور، بحسب ما ورد في صحيفة (الأنباء).وتقدم المواطن بشكوى للنائب العام، عن طريق محاميه، تفيد بأنه اكتشف وجود المبلغ الضخم في حسابه دون أي علم بمصدره أثناء إجرائه عملية سحب، معرباً عن رغبته في التحقيق، ولمنع الشبهات وإبراء لذمته المالية من تلك الملايين التي لا يعرف مصدرها.