تعتزم الصين وضع قيود جديدة تخص النشيد الوطني للبلاد، لكنها هذه المرة تتعلق بـ«سرعته».

ويفرض مشروع قانون يتم إعداده حاليا توحيد سرعة عزف وغناء النشيد الوطني، فيما يعاقب مخالفي القواعد الجديدة،حسب وسائل إعلام صينية رسمية، فإن النشيد الوطني للبلاد الذي يحمل اسم مسيرة المتطوعين «لا يحظى بالاحترام الكافي».

وقالت وكالة «شينخوا» الصينية: «نظرا لعدم وجود معايير قانونية، فإن النشيد الوطني يستخدم ويغنى بطريقة غير وقورة».