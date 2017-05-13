جرت عصر الجمعة، المناظرة الانتخابية الثالثة والاخيرة بين المرشحين للرئاسة وقد بثت القناة الاولى للتلفزيون الايراني على الهواء مباشرة المناظرة التي تمحورت حول القضايا الاقتصادية.

وعبّر المرشحون الستة للانتخابات الرئاسية خلال المناظرة الثالثة عن آرائهم ووجهات نظرهم وبرامجهم بشأن مختلف القضايا الاقتصادية للبلاد، حيث أجابوا على ثلاثة اسئلة اقتصادية. الاول كان عن برامجهم لمكافحة تهريب السلع وخفض الواردات، والثاني عن كيفية تطوير وتوسيع الصادرات والحد من بيع النفط الخام وخفض التبعية للعوائد النفطية، والسؤال الثالث عن النظام المصرفي وتقديم التسهيلات المصرفية.

وقد اعتبر المرشّح اسحاق جهانغيري أن التهريب يعد من أكثر الأمور التي تلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد وذلك ردًّا على سؤال مقدم برنامج المناظرات حول رؤيته الاقتصادية لمكافحة ظاهرة التهريب كعامل مساهم في تكوين هيكلية الاقتصاد المقاوم.

وقال: إن التهريب يتمّ عبر أشخاص يقصدون الإضرار باقتصاد البلاد، حيث كانت قيمة البضائع المهربة قد ارتفعت الى أكثر من 25 مليار دولار في السابق وقد كافحت حكومة الرئيس روحاني هذه الظاهرة وخفضت نسبة التهريب الى ما يقارب 12 مليار دولار.

وفي انتقاده على تصريحات جهانغيري أشار المرشح رئيسي إلى أن قيمة البضائع المهربة تبلغ اليوم 18 مليار دولار وليس 12 مليار دولار، مضيفاً: يمكن محاربة التهريب ومكافحته ولكن ليس في حكومة تشارك في القطاع الخاص الّذي يتم التهريب عبره.

أما المرشّح هاشمي طبا فقد أعرب عن أسفه في أن يكون موضوع التهريب مشكلة في بلد مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية مشددا على ضرورة أن تشدد الجمارك الايرانية اجراءاتها بحق مهربي البضائع.

وفي هذا السياق انتقد المرشّح قاليباف حكومة الرئيس روحاني معتبرا أنّه لا يمكن مكافحة ظاهرة التهريب من قبل حكومة تتكون من أفراد ذوي دخل مرتفع.

أما المرشّح ميرسليم فقد انتقد جهانغيري الّذي طالبه بالافصاح عن برنامجه لمكافحة الفساد بدل توجيه الاتهامات لباقي المرشّحين معتبرا في الوقت نفسه أن ما قاله جهانغيري حول 12 مليار دولار هو أمر خاطئ، حيث تتجاوز قيمة البضائع المهربة أكثر بكثير.

المرشح روحاني دعم تصريحات المرشّح جهانغيري معتبرا في الوقت نفسه أنّه يجب أن تتحول المناطق الحدودية في البلاد إلى مناطق منتجة لتفادي تحوّل هذه المناطق إلى بؤر للتهريب.

اما المرشّح ميرسليم فقد تحدث عن امكانية تخفيض اعتماد البلاد على مبيعات النفط الخام عبر استخدام هذا النفط كوسيط للإنتاج داخليّا بدل تصديره.

وأكد أنّه يجب التحول بإيران من بلد مصدر للنفط الخام إلى بلد يستخدم النفط لإنتاج مشتقات ذات أهمية صناعية وذلك ردا على سؤال مقدّم برنامج المناظرات الرئاسية حول برنامجه لتخفيض اعتماد البلاد على صادرات النفط كمدخول أساسي لخزينة الدولة.

وانتقد ميرسليم حكومة الرئيس روحاني الّذي حوّل البلاد، حسب قوله، الى بلاد مصدرة للنفط الخام عكس سياسة الاقتصاد المقاوم التي تدعو الى التخلي عن الاعتماد على عائدات بيع النفط الخام.

ولفت ميرسليم الى أنه يجب الحذر من ان تتحول البلاد الى ما يحول دون تعزيز الانتاج الداخلي لمصلحة تصدير النفط الخام، معتبرا أن الأرقام الحالية لحكومة الرئيس روحاني لا تفيد بأن البلاد قد استغنت عن عائدات مبيعات النفط الخام في سبيل تعزيز الانتاج الداخلي.

لكن روحاني انتقد كلام ميرسليم وقال: إن موضوع تصدير النفط على الشكل الحالي جاء طبقا لمقرارات مجلس الشورى الاسلامي، وجاء بعد الفرصة التي اتاحها الاتفاق النووي من أجل استعادة حصة ايران في السوق العالمية بعدما كانت دول مثل السعودية مستأثرة بالسوق العالمية للنفط.

من جانبه المرشّح جهانغيري قال: إن معلومات مصطفى ميرسليم منقوصة، فمبيعات النفط الخام تندرج ضمن السياسات الجدية للإقتصاد المقاوم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حكومة الرئيس روحاني عملت على رفع الصادرات أكثر من الواردات في سبيل التخلي عن سياسة الاعتماد على عوائد صادرات النفط الخام.

واعتبر المرشّح رئيسي أنه يجب محاربة الفساد كخطوة أولية في سبيل تعزيز الانتاج الداخلي وبالتالي التخلّي عن سياسة الاعتماد على صادرات النفط. رئيسي انتقد سياسة حكومة الرئيس روحاني في ظل فرض الضرائب على الوحدات الانتاجية بحيث تحوّل أكثر من 250 ألف مركز إنتاج إلى مراكز للتوزيع.

رئيسي شدد على ضرورة الوقوف في وجه المتهربين من الضرائب الذين يقفون حائلا دون استمرار الانتاج. بدوره دعا هاشمي طبا إلى زيادة جودة البضائع المنتجة داخليا حسب توجيهات قائد الثورة وذلك في سبيل رفع قيمة الصادرات غير النفطية في مواجهة عائدات مبيعات النفط الخام.

أما المرشح محمد باقر قاليباف فقد شنّ هجوما على الحكومة معتبرا أنّه لا يمكن حل هذه المشكلة بظل وجود سياسة بعض الأشخاص الذين تعمدوا على إغراق الداخل بالواردات الأجنبية.

وردا على سؤال المقدم حول أهم المشاكل الرئيسية القائمة في مجال النظام المصرفي الإيراني وعن برنامجه فما يخص إقرار القروض الهادفة في المجالات الضرورية قال المرشح روحاني: إن واحدة من الركائز الرئيسية لاقتصاد اليوم وغدا هي البنوك، ونحن أيضا سوف نقر ميزانية جيدة في مجال الإعمار وذلك بالتعاون مع البنوك وتعزيز التعاون معها لزيادة الميزانية في مشاريع التنمية.

وأضاف روحاني: إن المصارف بحاجة ماسة إلى نظام إصلاحي، ولانتعاشها وتدعيم دورها ينبغي أن نضاعف رأسمالها والقوة المالية لديها.

ونوه المرشح روحاني إلى أن المصارف حققت استقطابا أكثر للمستثمرين الأجانب، مضيفاً: إن السبيل الوحيد لاقتلاع جذور الفقر والفاقة بين أوساط الشعب الإيراني ولظهور اقتصادنا باعتباره أكبر قوة وطنية، عبر الإئتمان من خلال المصارف المختلفة في البلاد.

واستطرد بالقول: لازدهار اقتصاد البلاد يجب أن تزيد الاستثمار والصادرات.

وخاطب روحاني المرشح ابراهيم رئيسي قائلاً: لقد كنت في القضاء في الحكومة السابقة، لماذا لم تقف بوجه الفساد ؟ لماذا أصبحت هذه الحكومة فقط وكل قراراتها تحت مجهر القضاء ؟

ولفت روحاني الى انه توصل اليوم الى اتفاق مع أحد المصارف الاجنبية بقيمة 10 مليارات دولار، قائلاً: ينبغي الاستفادة من رأس المال الداخلي والاجنبي لتقدم البلاد، ومن اجل تحسين معيشة الشعب نحن بحاجة الى زيادة الصادرات.

وقال روحاني مدافعا عن مشروع الضمان الصحي: نحن نقدم في مشروع الضمان الصحي مساعدة للعلاج، ولدينا في الحكومة المقبلة خطة للعمل في القرى وتقديم التسهيلات لأي قرية توفر رأس مال للعمل.

من جانبه قال المرشح مصطفى هاشمي طبا أن أول خطوة ينبغي القيام بها هي تنفيذ سياسة اصلاح الأراضي وتحديث الزراعة وأدواتها.

وحول خطة حكومته لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل مستدامة في الصناعة والخدمات، خاصة بالنسبة للشباب، أوضح هاشمي طبا: إن عظمة إيران واستقلال مستقبلها يعتمد كليا على الإنتاج وإنشاء مختلف المرافق حيث أن البنى التحتية لجميع ذلك تعمل على صون إيران.

وقال: إن الخطوة الأولى في هذا المجال تتمثل في الاعتماد على تحديث الآليات الزراعية لتصليح الأراضي الزراعية.

وأضاف المرشح الرئاسي: إننا اذا لم نعتمد على الإنتاج من أجل الصادرات فسوف لا يتغير شيء من اجل اقرار النظام الإصلاحي المقترح.

وقال هاشمي طبا: إن عجلة الصناعة لا يمكن أن تكون سريعة الإنتاج وكفوءة إن لم تعمل حسب تكنولوجيا متطورة حيث نتمكن من تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في البلاد.

الى ذلك أعلن المرشح إبراهيم رئيسي: إن برنامجه المستقبلي بشأن قانون الدعم الحكومي يتمحور على أساس التوزيع العادل وايضا تأهيل الفقراء ودعمهم من أجل تيسير حياتهم المعيشية.

وأوضح رئيسي أن السيولة المالية تضاعفت في حكومة روحاني ثلاث مرات، لذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه، مشيرا الى أن منجزات روحاني هذه الأيام تأتي للدعاية الإنتخابية.

وتطرق المرشح محمد باقر قاليباف حول أهم الأولويات ضمن جدول أعماله لتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد في ضوء تحقيق وثيقة عام 2025 وقال: إن البلاد تواجه أزمة اقتصادية، ولا شك، أنها قد حملت معها أزمة في الركود والتضخم وفرص العمل.

واعتبر قاليباف: إن البعض يدعي في إشارة إلى الحكومة أن التضخم تمت السيطرة عليه بينما الناس تعيش هذا الغلاء وتشعر به حيث أن المنتجات والمواد الاستهلاكية بأكملها أصبحت مكلفة.

وأوضح قاليباف أن واجب الحكومة أن تعمل من أجل حلحلة الأزمة، لكن الحكومة الحالية فشلت في العمل لمساعدة الناس.

ويتنافس في هذه الدورة من الانتخابات الرئاسية الايرانية ستة مرشحين هم مصطفى مير سليم ومصطفى هاشمي طبا وابراهيم رئيسي وحسن روحاني ومحمد باقر قاليباف واسحاق جهانغيري.

وكانت المناظرة الاولى قد جرت يوم الجمعة 28 نيسان/ابريل الماضي وكان محورها القضايا الاجتماعية.

فيما جرت المناظرة الثانية يوم الجمعة 5 ايار/مايو ودارت حول القضايا السياسية والثقافية.

جدير بالذكر ان الانتخابات الرئاسية ستجرى يوم الجمعة القادمة تزامنا مع انتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات البرلمانية التكميلية.