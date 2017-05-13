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رقم الخبر: 193435 تاريخ النشر: أيار 12, 2017 الوقت: 19:42 الاقسام: اقتصاد  
الجزائر تستأنف رحلاتها الجوية إلى دمشق قريبا

الجزائر تستأنف رحلاتها الجوية إلى دمشق قريبا

كشف صالح بوشة السفير الجزائري لدى سوريا، أن بلاده ستكون السباقة لإعادة تسيير رحلات للخطوط الجوية الجزائرية إلى دمشق.

ووفقا للسفير فإن تعداد الجالية السورية في الجزائر يتجاوز 40 ألف شخص، وهذا يشكل دافعا لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين والتي توقفت عند بدء الأزمة السورية.

من جانبه، أعرب وزير النقل السوري علي حمود، خلال اجتماعه مع السفير الجزائري، عن استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات، وتسريع وتيرة العمل لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين العربيين.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن حمود تأكيده، على أهمية تنشيط وفتح خطوط بحرية وجوية مع الجزائر التي لديها العديد من المنتجات التي تحتاجها سوريا.

وكذلك حث حمود السفير على ضرورة إعادة تشغيل الخطوط الجوية الجزائرية لإعادة تنشيط العلاقات الأسرية بين السوريين في الجزائر وعائلاتهم في الداخل السوري.

وكشف الوزير السوري أن ثلاث شركات أوروبية تقدمت بطلبات لاستئناف الرحلات الجوية إلى دمشق، دون الإفصاح عن اسمها.

وفي حال عودة تشغيل الخطوط الجزائرية في الفترة القادمة، ستكون هي الأولى عربيا وعالميا، بعدما اقتصرت الرحلات الجوية خلال سنوات الأزمة على الشركات المحلية العامة والخاصة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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