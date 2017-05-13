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رقم الخبر: 193434 تاريخ النشر: أيار 12, 2017 الوقت: 19:38 الاقسام: اقتصاد  
15 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين ايران وقرغيزيا

15 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين ايران وقرغيزيا

أكد رئيس وكالة دعم الاستثمارات والصادرات القرغيزية، أن حجم التبادل التجاري مع ايران يبلغ 14.8 مليون دولار بالوقت الراهن.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الوكالة "علم بيك آرازبيكاف" خلال ندوة ضمت مسؤولين قرغيزيين وسفير ايران في بيشكك علي مجتبى روزبهاني ونشطاء اقتصاديين امس الاربعاء.

وتستهدف الندوة تحسين التعاون التجاري والاقتصادي بين ايران وقرغيزيا.

واشار آرازبيكاف الى اقرار الاتفاقية المبرمة بين ايران وقرغزيا في 16 سبتمبر/ايلول 2005، المعنية بتفادي الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.

وبيّن بان ثمة اتفاقية اخرى تستهدف دعم وحماية الاستثمارات الحكومية المتبادلة بين الجانبين والتي اعتمدت في 23 مايو/أيار 2002 في قرغيزيا.

وتستهدف الندوة تحسين التعاون التجاري والاقتصادي بين ايران وقرغيزيا.

واشار آرازبيكاف الى اقرار الاتفاقية المبرمة بين ايران وقرغزيا في 16 سبتمبر/ايلول 2005، المعنية بتفادي الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.

وبيّن بان ثمة اتفاقية اخرى تستهدف دعم وحماية الاستثمارات الحكومية المتبادلة بين الجانبين والتي اعتمدت في 23 مايو/أيار 2002 في قرغيزيا.

يذكر أن الرئيس الايراني حسن روحاني، قام بزيارة لبيشكك في اواخر عام 2016، والتي من شأنها تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية مع قرغيزيا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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