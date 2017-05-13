اكد "راينر سيلي" الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة النمساوية أو.ام.في (OMV) يوم الخميس أن المحادثات مع شركة النفط الوطنية الإيرانية بشأن تسوية مطالبات قائمة منعت الشركة من استثمار المزيد في إيران قد أوشكت على الانتهاء.

وقال سيلي في عرض توضيحي عبر الانترنت: نحن في المرحلة النهائية من المفاوضات بين شركة النفط الوطنية الإيرانية و"أو.ام.في"، ولذا لا أريد أن أخوض كثيرا في التفاصيل. كل ما أستطيع أن أقوله هو أننا نود الانتهاء من تلك المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

ولم تكشف "أو.ام.في" عن المبلغ الذي تريده من إيران لكن سيلي أشار إلى أنه مبلغ كبير.