  • السبت ١٦ شعبان ١٤٣٨
  • السبت , مايو 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193433 تاريخ النشر: أيار 12, 2017 الوقت: 19:34 الاقسام: اقتصاد  
OMV: محادثات التسوية مع إيران في مرحلتها الأخيرة

OMV: محادثات التسوية مع إيران في مرحلتها الأخيرة

اكد "راينر سيلي" الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة النمساوية أو.ام.في (OMV) يوم الخميس أن المحادثات مع شركة النفط الوطنية الإيرانية بشأن تسوية مطالبات قائمة منعت الشركة من استثمار المزيد في إيران قد أوشكت على الانتهاء.

وقال سيلي في عرض توضيحي عبر الانترنت: نحن في المرحلة النهائية من المفاوضات بين شركة النفط الوطنية الإيرانية و"أو.ام.في"، ولذا لا أريد أن أخوض كثيرا في التفاصيل. كل ما أستطيع أن أقوله هو أننا نود الانتهاء من تلك المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

ولم تكشف "أو.ام.في" عن المبلغ الذي تريده من إيران لكن سيلي أشار إلى أنه مبلغ كبير.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2017 sec