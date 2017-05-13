قال تجار أوروبيون يوم الجمعة إن الديوان المهني الجزائري للحبوب قد اشترى نحو 470 ألف طن من قمح الطحين و75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة أغلقت يوم الأربعاء.

المنشأ خياري لصنفي الحبوب لكن التجار قالوا إنهم يعتقدون أن من المرجح توريد الشعير من منطقة البحر الأسود. وقدر البعض حجم صفقة الشعير بنحو 70 ألف طن.

قدر البعض نطاق سعر القمح بين 198 و50ر198 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن وقال آخرون إنه بين 75ر197 و199 دولارا للطن.

وبلغ سعر الشعير نحو 167 إلى 169 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن حسبما ذكروا.

طلبت الجزائر في المناقصة شحن الكميات خلال يوليو تموز.

لا ينشر ديوان الحبوب الجزائري تفاصيل مناقصاته والنتائج التي يذكرها التجار محض تقديرات.