أعلنت وزارة المالية السعودية يوم الخميس عن تسجيل عجز في ميزانية الربع الأول من العام الجاري قدره 26 مليار ريال (93ر6 مليار دولار)، حيث بلغت الإيرادات 144 مليار ريال والمصروفات 170 مليار ريال.

وقال وزير المالية السعودية محمد الجدعان، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، في مقر وزارة المالية بالرياض، إن بيانات تقرير الربع الأول عكست ارتفاعاً في الإيرادات، وتحسناً لافتاً في كفاءة الإنفاق، وخفض العجز مع تصدّر الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين سلم أولويات الإنفاق الحكومي.

وأشار إلى أن العجز انخفض خلال الربع الأول من العام الجاري بـ 71 بالمئة مقارنة بعجز الفترة المماثلة من العام السابق، موضحا أنه تم تمويله من الحساب الجاري.

وأفاد الجدعان بأن الإيرادات النفطية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 112 مليار ريال سعودي بنسبة نمو بلغت 115 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن إجمالي المصروفات للربع الأول بلغ 170287 مليار ريال سعودي، مسجلةً انخفاضاً بواقع 3بالمئة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، واستحوذ قطاع التعليم على أكبر نسبة من الميزانية المعتمدة مقارنةً بالقطاعات الأخرى، بنسبة 23 بالمئة من إجمالي الميزانية المقدرة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية عن أرقام الميزانية ربعيا، حيث دأبت الإعلان عن ميزانيتها سنويا خلال الأعوام الماضية.

وكانت وزارة المالية قد قدرت الإيرادات في ميزانية العام الحالي بـ 692 مليار ريال والنفقات العامة بـ 890 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 198 مليار ريال.

وأظهرت بيانات الميزانية للربع الاول التي تم الإعلان عنها اليوم تراجع حجم الدين العام مع نهاية الربع الأول إلى 9ر 309 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 316.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (3ر237 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (5ر184 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (8ر52 مليار دولار).‏‎

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.