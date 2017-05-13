ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة يوم الجمعة مدعومة بمكاسب صناع الدواء ونشاط الصفقات في حين تراجع سهم مجموعة ريتشمونت للمنتجات الفاخرة إثر تحديث مخيب للآمال.

ونزل سهم الشركة المالكة لعلامة كارتييه 5.6 بالمئة متصدرا الخسائر في أوروبا بعد أن قالت إن بيئة العمل ستظل متقلبة إثر انخفاض صافي الربح أكثر من توقعات السوق.

لكن نتائج الشركات الأوروبية تظل قوية حيث فاقت أرباح 67 بالمئة منها التوقعات وفقا لبيانات تومسون رويترز آي/بي/إي/اس. وساعدت النتائج مع انحسار المخاوف السياسية في رفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى أعلى مستوى في 21 شهرا في وقت سابق من الأسبوع.

وبحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس ومؤشر الأسهم القيادية لمنطقة اليورو 0.1 بالمئة في حين زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة مدعوما بصعود سهم أسترا زينيكا أربعة بالمئة بعد نتائج إيجابية لتجارب عقار مهم.

وساعدت مكاسب سهم شركة الدواء البريطانية مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي ليرتفع 0.8 بالمئة متصدرا المكاسب القطاعية.