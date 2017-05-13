ظل الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة متجها صوب أقوى أسبوع له هذا العام بعد بيانات أسعار المنتجين وسوق العمل التي عززت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مجددا في يونيو حزيران.

كانت موجة صعود أخذت الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 عاما بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة قد تلاشت منذ بداية العام الحالي. وتراجعت العملة خمسة بالمئة وسط شكوك إزاء إجراءات دعم النمو التي تعهد بها ترامب.

واستقر اليورو عند 0865ر1 دولار منخفضا 2ر1 بالمئة منذ يوم الاثنين في أسوأ أداء أسبوعي له على مدى ستة أسابيع. كانت العملة الموحدة سجلت أعلى مستوياتها في ستة أشهر فوق 10ر1 دولار مطلع الأسبوع بفعل مشاعر الارتياح لفوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية.

واستقر الدولار عند 81ر113 ين منخفضا عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع 38ر114 ين الذي بلغه في وقت سابق هذا الأسبوع.

وارتفع اليورو أكثر من أربعة بالمئة في الأسابيع الثلاثة منذ الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية في حين تراجع الين مع انحسار تحاشي المخاطرة.

في سياق آخر ارتفع الذهب يوم الجمعة ليتجه لإنهاء الأسبوع على صعود طفيف حيث أججت الإقالة المفاجئة لرئيس مكتب التحقيقات الاتحادي بالولايات المتحدة مخاوف المستثمرين وعززت الطلب على المعدن حتى مع اتجاه الدولار صوب أقوى أسبوع له هذا العام.

وبحلول الساعة 32ر1 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 4ر0 بالمئة إلى 61ر1228 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد الذهب 5ر0 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد في شهر.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 4ر0 بالمئة إلى 26ر1229 دولار للأوقية.

وصعدت الفضة 9ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 39ر16 دولار وأصبحت بصدد أول زيادة أسبوعية لها في أربعة أسابيع.